مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى. تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 60665 نقل أسيوط نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة.

وتبين أن الجثتين لشخصين هما "محمود فاروق أحمد - 37 عامًا، ومحمد ماهر محمد 14 عامًا"، ومقيمان بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة. وأسفر الحادث عن إصابة 7 آخرين وهما "محمد حمودة درنكي 19 عامًا، وليد صلاح محمد 21 عامًا، وخليفة محمد مجلي 43 عامًا، ومحمود دويب