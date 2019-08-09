جريمة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى. تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 60665 نقل أسيوط نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة.
وتبين أن الجثتين لشخصين هما "محمود فاروق أحمد - 37 عامًا، ومحمد ماهر محمد 14 عامًا"، ومقيمان بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة. وأسفر الحادث عن إصابة 7 آخرين وهما "محمد حمودة درنكي 19 عامًا، وليد صلاح محمد 21 عامًا، وخليفة محمد مجلي 43 عامًا، ومحمود دويب
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خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
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رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
قوات-الداخلية (3)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
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قتيل و10 مصابين في حادث تصادم بوادي النطرون

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، جراء حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق مطار البريجات خلف مستر أمام مزرعة التل الكبير، بسور المزرعة، على أثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، والجثة لمشرحة المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بوادى النطرون.
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انقلاب سيارة مواد بترولية في ترعة ببني سويف

انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول، اليوم السبت، في ترعة أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بعد أن أنقذت العناية الإلهية أهالي القرية من كارثة محققة. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم 104233، نقل بني سويف، بمقطورة رقم 1539و ن ج، قيادة "ن. أ - 35 سنة، في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا.
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