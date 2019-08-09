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الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن التوزيع يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يُثار بشأن هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أنه يُجرى حالياً تطهير نحو 33000 كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عار تماما عن الصحة. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل،
سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
محافظ-كفر-الشيخ-يؤدي-صلاة-العيد-بالاستاد-الرياضي (5)

القاهرة «5:45».. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لتسوية المنازعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
جفاف-الأراضي-الزراعية-ونقص-المياه (2)

نقص مياه الري يهدد بتلف المحاصيل الصيفية

يعاني الكثير من المزارعين خلال فترة ما تسمى بفترة أقصى الاحتياجات في الموسم الصيفي للزراعات من شح المياه ونقصها بشدة، ما يؤثر على صحة النباتات ويؤدي إلى تلفها، فضلا عن بوار العديد من الأفدنة الزراعية. وتتعدى شبكة الرى على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلومتر بزمام زراعة نحو 9 ملايين فدان، وسوف تعمل جميع الترع فى كامل طاقتها في يونيو المقبل. ويلجأ عدد من الفلاحين إلى رى الأراضي بمياه الصرف الصحي مع العجز الواضح في توفير مياه ري نظيفة، مما يؤدي إلى حدوث تلف وشلل في الأرض الزراعية مع النقص المستمر في كميات مياه الري.
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