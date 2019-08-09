الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن التوزيع يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يُثار بشأن هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أنه يُجرى حالياً تطهير نحو 33000 كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛