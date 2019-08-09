ميادة الحناوي تسقط أرضا في حفل غنائي بتونس (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

ميادة الحناوي

سقطت الفنانة ميادة الحناوي أرضا، خلال إحيائها حفلا غنائيا بمهرجان صفاقس الدولي، جنوب شرق تونس، نتيجة لتعرضها لحالة إغماء وفي الفيديو المتداول كانت الحناوي تؤدي أغنيتها الشهيرة «أنا باعشقك»، وسقطت بعدها ليسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية إلى إسعافها، وبعد وقوفها اعتذرت للجمهور وقالت إن سبب سقوطها شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف المحرج، لتواصل رغم ذلك الغناء وهي جالسة على كرسي.

ميادة الحناوي مغنية سورية ولدت في مدينة حلب، وغنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، إذ كان عبد الوهاب صديقا شخصيا لأحد وزراء سوريا، الذي كان زوجا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة وأبدى