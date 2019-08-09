سياسات متناقضة لحملة ترامب الانتخابية الجديدة

بدا من الواضح أن الحملة المعنية بإعادة انتخاب ترامب تسير في نهج قد يبدو مغايرا للتعليقات التي يصدرها الرئيس الأمريكي حول ملفات مختلفة مثل المهاجرين

تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

ترامب

بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 22 شخصًا في ما يُعتقد أنه هجوم إرهابي محلي ضد المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أطلقت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب مجموعة جديدة من إعلانات فيسبوك تشير إلى المدينة الحدودية الحزينة. وخلال الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول فريق الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الدعم لمشروع دونالد ترامب لبناء جدار حدودي عازل مع المكسيك، وهو المشروع الذي مر بمراحل متكررة من الخلافات والأزمات بين البيت الأبيض والكونجرس.

وحملت الحملة سلسلة من الشعارات مثل "ete ?nete ya!" والتي تحث على الانضمام إلى المشروع ودعمه، كما عرضت بعض الإعلانات أيضًا على المستخدمين تمويل الجدار العازل مع المكسيك، والذي يراه ترامب من أولويات الأمن القومي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأطلقت حملة ترامب 66 إعلانًا