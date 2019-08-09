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سياسات متناقضة لحملة ترامب الانتخابية الجديدة

بدا من الواضح أن الحملة المعنية بإعادة انتخاب ترامب تسير في نهج قد يبدو مغايرا للتعليقات التي يصدرها الرئيس الأمريكي حول ملفات مختلفة مثل المهاجرين
تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
ترامب
ترامب
بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 22 شخصًا في ما يُعتقد أنه هجوم إرهابي محلي ضد المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أطلقت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب مجموعة جديدة من إعلانات فيسبوك تشير إلى المدينة الحدودية الحزينة. وخلال الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول فريق الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الدعم لمشروع دونالد ترامب لبناء جدار حدودي عازل مع المكسيك، وهو المشروع الذي مر بمراحل متكررة من الخلافات والأزمات بين البيت الأبيض والكونجرس.
وحملت الحملة سلسلة من الشعارات مثل "ete ?nete ya!" والتي تحث على الانضمام إلى المشروع ودعمه، كما عرضت بعض الإعلانات أيضًا على المستخدمين تمويل الجدار العازل مع المكسيك، والذي يراه ترامب من أولويات الأمن القومي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأطلقت حملة ترامب 66 إعلانًا
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
وزارة الخارجية الأمريكية

بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
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دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
ترامب-أردوغان

أردوغان: ترامب قادر على إنقاذنا من عقوبات واشنطن

بلهجة توسّل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، بحسب "سكاي نيوز عربية". واستلمت تركيا منذ يومين أول شحنة من قطع منظومة إس 400 من روسيا، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية. وأوردت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أردوغان قوله أمام صحفيين أتراك إن ترامب "لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل (تطبيق) قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات"،
رجب طيب اردوغان (1)

مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

لا تزال أصداء تسلّم تركيا أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، تدوي في أوساط أنقرة السياسية والاقتصادية على حد سواء، وهو الأمر الذي كانت له تبعات ضخمة في كل المجالات التي تراهن عليها أنقرة بقوة. ورأى العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس، أظهر أنه لا يتمتع بالقدرة على تقييم الظروف التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، والتي أدت إلى أزمات ضخمة على المستوى الاقتصادي.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
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