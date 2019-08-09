حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عار تماما عن الصحة. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل،

وأوضحت أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. ولفت الوزارة إلى أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً