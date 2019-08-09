1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

بيب جوارديولا

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.

ويأتي بعدهما بينجامين ميندي بـ57.5 مليون يورو وجون ستونز بـ55.6 مليون يورو، وأنفق بيب 385.5 مليون يورو على التعاقد مع المهاجمين و326.6 مليون يورو على لاعبي وسط الملعب و77.6 مليون يورو على حراس المرمى. وبالنسبة لأغلى مهاجم تعاقد معه جوارديولا فهو زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 69.5 مليون يورو، أما أغلى متوسط

ويأتي بعدهما بينجامين ميندي بـ57.5 مليون يورو وجون ستونز بـ55.6 مليون يورو، وأنفق بيب 385.5 مليون يورو على التعاقد مع المهاجمين و326.6 مليون يورو على لاعبي وسط الملعب و77.6 مليون يورو على حراس المرمى.



وبالنسبة لأغلى مهاجم تعاقد معه جوارديولا فهو زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 69.5 مليون يورو، أما أغلى متوسط ميدان فكان رودريجو هيرنانديز مقابل 70 مليون يورو، أما أغلى حارس مرمى فهو إيدرسون مقابل 40 مليون يورو.



ويعد أكثر الأندية التي أنفقت أموالا على الصفقات مع جوارديولا مانشستر سيتي بـ762.3 مليون يورو، مقابل 341.5 مليون يورو مع برشلونة و204.1 مليون يورو مع بايرن ميونيخ.



أما أكثر المواسم التي شهدت إنفاق جوارديولا للأموال، فكان موسم 2016- 2017، وهو موسمه الأول مع مانشستر سيتي بواقع 305.5 مليون يورو.