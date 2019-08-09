رياضة

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
ويأتي بعدهما بينجامين ميندي بـ57.5 مليون يورو وجون ستونز بـ55.6 مليون يورو، وأنفق بيب 385.5 مليون يورو على التعاقد مع المهاجمين و326.6 مليون يورو على لاعبي وسط الملعب و77.6 مليون يورو على حراس المرمى. وبالنسبة لأغلى مهاجم تعاقد معه جوارديولا فهو زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 69.5 مليون يورو، أما أغلى متوسط
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نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
استون-فيلا‎

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (4)

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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برشلونة‎

أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
جوارديولا - كلوب (2)

عقدة ليفربول تطارد جوارديولا في الدرع الخيرية

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في تلك البطولة، وسبق أن تواجها على ملعب ويمبلي من قبل في نهائي كأس الرابطة عام 2016، وفاز السيتي بركلات الترجيح، وحقق السيتي انتصارين فقط في آخر 12 مواجهة أمام ليفربول في جميع المسابقات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها بطل الثنائية المحلية وصيف الدوري، وحقق الوصيف اللقب مرتين في آخر مبارياته.
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
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