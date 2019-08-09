مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.

أما صحيفة آس، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك سان جيرمان بعد موسمين في صفوفه، على أثر انتقاله مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. وبالنسبة إلى الصحف الكتالونية فإن تهديد مدريد جدي جدا، وقالت صحيفة سبورت: "برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار"، مشيرة