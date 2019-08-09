رياضة

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
نيمار
نيمار
استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
أما صحيفة آس، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك سان جيرمان بعد موسمين في صفوفه، على أثر انتقاله مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. وبالنسبة إلى الصحف الكتالونية فإن تهديد مدريد جدي جدا، وقالت صحيفة سبورت: "برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار"، مشيرة
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بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
استون-فيلا‎

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (4)

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
إيريكسن-لاعب-توتنهام

تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
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