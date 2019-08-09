لموظفي الشيفت المسائي.. البسكويت أفضل من وجبة ثقيلة

الشيبسي والشوكولاتة والبسكويت والمشروبات التي تمنحك الطاقة من أفضل الخيارات الشائعة ليظل الموظفون في حالة نشاط لينجزوا أعمالهم في فترات الليل

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العمل لوقت متأخر يزيد من التوتر والاكتئاب والشعور بالضيق، لذا ينصح الأطباء دائمًا بأخذ قسط كافٍ من النوم يصل لـ8 ساعات، في هذا التوقيت تحتاج إلى الإكثار من تناول أطعمة تعطيك قدرا كبيرا من الطاقة، أو مشروبات غنية بالكافيين لتبقيك مستيقظًا لأطول فترة ممكنة، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، أن الموظفين الذين يعملون في الشيفت المسائي، تزداد لديهم معدلات النشاط عند تناول الجبنة والبسكويت كاسناك أكثر من تناول وجبة كاملة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".

أوصى العلماء العاملين في "الشيفت المسائي" بتناول وجبة خفيفة كاسناك صحي، ففي أول دراسة قاموا بها، تحقق الباحثون من أن كمية الطعام المتناولة تؤثر بشكل كبير على أدائك في العمل، كما وجدوا أن تناول سناك مناسب من أفضل الخيارات لإمداد الجسم بالوقود اللازم لإنجاز العمل على أكمل وجه في الشيفت المسائي، أكثر من

أوصى العلماء العاملين في "الشيفت المسائي" بتناول وجبة خفيفة كاسناك صحي، ففي أول دراسة قاموا بها، تحقق الباحثون من أن كمية الطعام المتناولة تؤثر بشكل كبير على أدائك في العمل، كما وجدوا أن تناول سناك مناسب من أفضل الخيارات لإمداد الجسم بالوقود اللازم لإنجاز العمل على أكمل وجه في الشيفت المسائي، أكثر من استهلاك وجبة ثقيلة، مثل تناول ساندوتش، ووضح العلماء قائلين: "إن تناول وجبة ثقيلة تجعلك تشعر بالنوم أثناء الليل"، وللتأكد من ذلك بشكل عملي، قام العلماء بإعطاء المشاركين في الدراسة قطعا من الجبنة والبسكويت والمعجنات.

فملايين العاملين في المساء يعانون من أن نظامهم الغذائي يدمر بالكامل؛ لأنهم غير معتادين على تناول الطعام أثناء الليل، كما وضحت الأبحاث أن الممرضات اللاتي يعملن في أوقات متأخرة من الليل، هن الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة، نتيجة تغير الساعة البيولوجية في الجسم أو تناول طعام غير صحي، فقالت قائدة البحث إن العديد من الصناعات تعتمد على العمل بشكل متزايد، وأضافت قائلة: "نعلم أن العديد من العاملين في الشيفت المسائي، يتناولون الطعام لكي يظلوا مستيقظين"، ولكن حتى الآن لا يوجد بحث يوضح إذا كان له تأثير سيئ أو جيد على الصحة والأداء العام، وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من حيث التحقيق في ما الذي يشعر به العاملون بعد تناول كميات مختلفة من الطعام.

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وفي خلال الدراسة المجموعة الأولى تناولت وجبة كبيرة في المساء، ومجموعة أخرى تناولت الجبنة والبسكويت والمعجنات، أو تفاحة، وكشفت النتائج أن وجبة منتصف الليل منحت المشاركين ما يقرب من 30% من السعرات الحرارية المتطلبة في اليوم، والوجبة الخفيفة أو الاسناك منحتهم فقط 10% من السعرات الحرارية، كما توجد مجموعة أخرى لم تتناول أي طعام على الإطلاق، كل ما فعلوه هو تناول وجبة العشاء في العاشرة مساءً، والإفطار في الثالثة صباحًا، والاسناك طوال اليوم، وبعد ذلك تعرضوا لاختبارات وفحوصات لقياس أدائهم.

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وقالت مؤلفة الدراسة: "إن المشاركين الذين تناولوا اسناك بعد منتصف الليل كانوا يشعرون بمعدلات عالية من الاستيقاظ والانتباه، أكثر من المجموعات الأخرى، فكانوا يشعرون بأداء أفضل مع الرضا بكميات الطعام المتناولة، فكان أداؤهم أسرع، وبالتالي لم يشعروا بالكسل على الإطلاق، أما بالنسبة للذين لم يتناولوا الطعام فكان أداؤهم أيضًا أفضل من الآخرين الذين تناولوا وجبة كبيرة، ولكن المجموعة التي تناولت اسناك فقط ما زال أداؤهم أفضل.

وفي توضيح منهم لما سبق، قالت قائدة البحث إن تناول وجبة ثقيلة سيجعلك تشعر بالنوم والخمول، ولكن الجسم أيضًا مهيأ لهضم الطعام، ولكن في المساء تكون عملية الهضم ليست فعالة بشكر كبير، إذ يفضل تناول اسناك خفيف، كما وضحت أن إيقاع الساعة البيولوجية عبارة عن دورة تدوم 24 ساعة، وغالبًا ما تسمى "ساعة الجسم"، وتنظم النوم وتناول الطعام ودرجة حرارة الجسم والهضم، إذ قالت إن الأبحاث يجب أن تنظر الآن في أفضل الوجبات الخفيفة للعاملين في أوقات متأخرة، وبالتالي فإن الشيبسي والشوكولاتة والبسكويت والمشروبات التي تمنحك الطاقة من أفضل الخيارات الشائعة ليظل الموظفون في حالة نشاط لينجزوا أعمالهم.

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