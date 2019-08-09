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لموظفي الشيفت المسائي.. البسكويت أفضل من وجبة ثقيلة

الشيبسي والشوكولاتة والبسكويت والمشروبات التي تمنحك الطاقة من أفضل الخيارات الشائعة ليظل الموظفون في حالة نشاط لينجزوا أعمالهم في فترات الليل
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الاسناك أفضل من الوجبات
الاسناك أفضل من الوجبات
العمل لوقت متأخر يزيد من التوتر والاكتئاب والشعور بالضيق، لذا ينصح الأطباء دائمًا بأخذ قسط كافٍ من النوم يصل لـ8 ساعات، في هذا التوقيت تحتاج إلى الإكثار من تناول أطعمة تعطيك قدرا كبيرا من الطاقة، أو مشروبات غنية بالكافيين لتبقيك مستيقظًا لأطول فترة ممكنة، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، أن الموظفين الذين يعملون في الشيفت المسائي، تزداد لديهم معدلات النشاط عند تناول الجبنة والبسكويت كاسناك أكثر من تناول وجبة كاملة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".
أوصى العلماء العاملين في "الشيفت المسائي" بتناول وجبة خفيفة كاسناك صحي، ففي أول دراسة قاموا بها، تحقق الباحثون من أن كمية الطعام المتناولة تؤثر بشكل كبير على أدائك في العمل، كما وجدوا أن تناول سناك مناسب من أفضل الخيارات لإمداد الجسم بالوقود اللازم لإنجاز العمل على أكمل وجه في الشيفت المسائي، أكثر من
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