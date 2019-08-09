المفتي يهنئ الرئيس..والأوقاف: 70 مليونا حصيلة الصكوك

تحرير:باهر القاضى ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

الأضاحى

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال مفتى الجمهورية، إن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد. وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يجعل أيام العيدفرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين.

وفى سياق متصل، أكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تحقيق حصيلة مبيعات الصكوك نحو سبعين مليون جنيه، بلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها 55 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى خمسة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما بلغ إجمالي المباع عن طريق غرفة العمليات 875 صكًّا. وأشار القطاع، إلى أن مديرية أوقاف