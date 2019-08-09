رياضة

راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ومن التقارير التي انتشرت أيضًا بشأن راكيتيتش، رغبة برشلونة في إقحام اسمه في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لضم النجم البرازيلي نيمار، في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إلى إنتر من جديد لرغبة مدرب الفريق أنطونيو كونتي، في تدعيم صفوفه. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث راكيتيتش
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ويلفرد-زاها‎

تشيلسي يخطط لضم زاها مقابل 80 مليون إسترليني

يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها في شهر يناير المقبل، في حال تم رفع الإيقاف المفروض على الفريق الذي يحرمه من إبرام الصفقات في الميركاتو الصيفي الذي انتهى أمس والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن وافق زاها على البقاء في صفوف كريستال بالاس حتى الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض إدارة الفريق العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لضم المهاجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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قرار صادم من شنجهاي الصيني لهداف أمم إفريقيا

عاقب نادي شنجهاي شينهوا الصيني، مهاجمه النيجيري أوديون إيجهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. ولم يلعب إيجهالو صاحب الـ30 عامًا، مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم إفريقيا ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى. وتلقى إيجهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخياً بدلاً من التعافي.
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رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه حتى 2023

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نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
نيمار

نيمار يظهر لأول مرة فى معسكر باريس سان جيرمان (صور)

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الخميس، لأول مرة فى المعسكر التحضيرى لفريق باريس سان جيرمان وذلك بعد غياب صاحب الـ27 عاما عن المعسكر بالتزامن مع ظهور شائعات تتحدث عن رغبة نيمار فى الرحيل عن الفريق الباريسى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسم نيمار فى الآونة الأخيرة بالانتقال للعديد من الفرق، منها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا للمعسكر التدريبى المقام فى الصين ويظهر فيها نيمار مع لاعبى الفريق الفرنسى.
نيمار

السعادة تغمر باريس سان جيرمان بسلوك نيمار

بدت العلاقة بين باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي نيمار في حالة سيئة للغاية، يصعب إصلاحها في بداية الصيف الجاري، وذلك بعدما أعرب النجم البرازيلي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، إلا أن العلاقة بدأت في التحسن كثيرا في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي يخوضها باريس سان جيرمان في الصين، وعلى الرغم من شعور بطل الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، بالانزعاج من قرار نيمار الانضمام للفترة الإعدادية للموسم الجديد بعد أسبوع من تجمع الفريق بالكامل، فإن هناك رضا تجاه سلوكه منذ انضمامه إلى المجموعة.
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