راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

إيفان راكيتيتش

ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ومن التقارير التي انتشرت أيضًا بشأن راكيتيتش، رغبة برشلونة في إقحام اسمه في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لضم النجم البرازيلي نيمار، في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إلى إنتر من جديد لرغبة مدرب الفريق أنطونيو كونتي، في تدعيم صفوفه. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث راكيتيتش

ومن التقارير التي انتشرت أيضًا بشأن راكيتيتش، رغبة برشلونة في إقحام اسمه في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لضم النجم البرازيلي نيمار، في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إلى إنتر من جديد لرغبة مدرب الفريق أنطونيو كونتي، في تدعيم صفوفه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث راكيتيتش مباشرة مع مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، الذي أخبره بأن رغبته الوحيدة هي الاستمرار في صفوف برشلونة، والقتال على مكان له في التشكيل الأساسي في صفوف الفريق.



ويدرك راكيتيتش أنه سيواجه منافسة شديدة للعب أساسيا مع برشلونة الموسم المقبل، بعد وصول نجم أياكس الهولندي فرينكي دي يونج، إلا أن الكرواتي يوافق على تلك المنافسة ولا يرغب في خوض تحدّ جديد في مكان آخر بعيدًا عن العملاق الكتالوني في الوقت الحالي.