7 أغراض شخصية إياك أن تستعملها مع شخص آخر

إذا كنت ترتدين عدسات لاصقة، فيجب أن تستبدلي تلك العدسات الخاصة بك كل ثلاثة أشهر، في أقرب وقت إذا رأيت أي تشققات، والتي يمكن أن تؤوي البكتيريا

تحرير:مي فؤاد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مزيل عرق

هل تستخدم فرشاة أسنانك لأكثر من أربعة أشهر؟ وماذا عن حالة العدسات اللاصقة الخاصة بك؟ تعد تلك الأشياء وغيرها من الضروريات اليومية التي تحتاج إلى استبدال منتظم ودوري، بغض النظر عن مدى ارتياحك معها. عندما تسكن مع العائلة أو الشريك، من السهل أن تختلط الأشياء التى تملكها وتستخدمها، كم من المرات استخدمت فرشاة أسنان أختك قبل أن تدرك أنها ليست فرشتك؟ لكن مشاركة الأدوات الصحية مع الأصدقاء أو العائلة أمر فى غاية الخطورة، وحذر منها العديد من متخصصي الأمراض الجلدية أن تلك الأدوات تسبب أمراضا جلدية ومشاكل صحية أخرى، حسب موقع health24.

لذا، هناك أنواع معينة من الأدوات الشخصية التي يجب مراعاة تغييرها كل يوم، منها: فرشاة الأسنان من المفهوم جيدًا أنه يجب الحفاظ على فرشاة الأسنان بحرص شديد بعيدًا عن متناول أي شخص، إذا استخدم أى شخص من أصدقائك فرشاة الأسنان الخاصة بك من بعدك، من الممكن أن يمرضوا، لأن بكتيريا الفم سوف تنتقل لهم. اقرأ أيضًا: دراسة: