7 أغراض شخصية إياك أن تستعملها مع شخص آخر

إذا كنت ترتدين عدسات لاصقة، فيجب أن تستبدلي تلك العدسات الخاصة بك كل ثلاثة أشهر، في أقرب وقت إذا رأيت أي تشققات، والتي يمكن أن تؤوي البكتيريا
هل تستخدم فرشاة أسنانك لأكثر من أربعة أشهر؟ وماذا عن حالة العدسات اللاصقة الخاصة بك؟ تعد تلك الأشياء وغيرها من الضروريات اليومية التي تحتاج إلى استبدال منتظم ودوري، بغض النظر عن مدى ارتياحك معها.
عندما تسكن مع العائلة أو الشريك، من السهل أن تختلط الأشياء التى تملكها وتستخدمها، كم من المرات استخدمت فرشاة أسنان أختك قبل أن تدرك أنها ليست فرشتك؟
لكن مشاركة الأدوات الصحية مع الأصدقاء أو العائلة أمر فى غاية الخطورة، وحذر منها العديد من متخصصي الأمراض الجلدية أن تلك الأدوات تسبب أمراضا جلدية ومشاكل صحية أخرى، حسب موقع health24.
لذا، هناك أنواع معينة من الأدوات الشخصية التي يجب مراعاة تغييرها كل يوم، منها:
فرشاة الأسنان
من المفهوم جيدًا أنه يجب الحفاظ على فرشاة الأسنان بحرص شديد بعيدًا عن متناول أي شخص، إذا استخدم أى شخص من أصدقائك فرشاة الأسنان الخاصة بك من بعدك، من الممكن أن يمرضوا، لأن بكتيريا الفم سوف تنتقل لهم.
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لذا، هناك أنواع معينة من الأدوات الشخصية التي يجب مراعاة تغييرها كل يوم، منها:
فرشاة الأسنان
من المفهوم جيدًا أنه يجب الحفاظ على فرشاة الأسنان بحرص شديد بعيدًا عن متناول أي شخص، إذا استخدم أى شخص من أصدقائك فرشاة الأسنان الخاصة بك من بعدك، من الممكن أن يمرضوا، لأن بكتيريا الفم سوف تنتقل لهم.
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عندما تستخدم فرشاة أسنان شخص آخر فإنك تجلب الخطر لنفسك، لأن هذا قد يتسبب فى انتقال عدوى البرد والبكتريا وأمراض أخرى.
تقترح الجمعية الأمريكية لطب الأسنان استبدال فرشاة الأسنان بمجرد أن تبدأ الشعيرات في الاختفاء، عادة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.
العدسات اللاصقة
إذا كنت ترتدين العدسات اللاصقة، فيجب أن تستبدلي العدسات اللاصقة الخاصة بك كل ثلاثة أشهر، في أقرب وقت إذا رأيت أي تشققات، والتي يمكن أن تؤوي البكتيريا.
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مرطب الوجه
يجب أن لا تشارك أى شيء يوضع فى إناء بما فيها مرطب الوجة والأدوات الصحية، عندما تسمح لأي شخص أن يغرس إصبعه داخل الإناء، سيصبح ملوثا وستنتقل البكتيريا الضارة على كل وجهك أو بشرتك، ما قد يسبب التهابات البشرة وحب الشباب.
طالبت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية استخدام واقيات الشمس، مثل الأدوية الأخرى غير الموصوفة، لتاريخ انتهاء الصلاحية إلا إذا أظهرت الاختبارات التي أجرتها الشركة المصنعة أن المنتج سيظل صالحًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
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لذلك لا تستخدم واقيات الشمس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
الوسادة الشخصية
يمكن أن يكون العنصر الأصعب الذي يجب تركه في غرفة نومك؛ وسادتك، لا توجد قواعد بشأن وقت رمي الوسادة القديمة، لكن مؤسسة النوم الوطنية تقترح كل عام إلى عامين، خاصةً إذا لم تكن محمية من عث الغبار.
حلق الأذن
عندما تسمحين لصديقتك باستعارة الأقراط الخاصة بك لتبدو جميلة فى مناسبة، أنت لا تفعلى الصالح لها.
على العكس فإنك تزيدين من احتمال انتقال العدوى المنقولة بالدم بهذه الطريقة، إذا كان يجب أن تستعير الأقراط فتأكدي من تطهيرها بالكحول وقبل استخدامها مرة أخرى نظفيها بالكحول.
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مرطب الشفاه
على الرغم من أن مرطب الشفاه لا يبدو خطيرًا، عند استخدام نفس المرطب لأكثر من شخص يمكن أن تنقل البكتيريا من خلال غشاء الفم إلى مجرى الدم.
لو استخدمت مرطب شفاه شخص آخر، من الممكن أن تصاب بمرض جلدى، يسبب قروحا مؤلمة للشفاه أو الحمى أو آلام العضلات.
مزيل العرق
استخدام مزيل العرق الخاص بشخص آخر ليست فكرة جيدة، الجراثيم والبكتيريا يمكن أن تنتقل من مزيل العرق الملوث ويتسبب في أمراض خطيرة.
فى حين أن بعض الأنواع من مزيل العرق تقتل البكتريا المسببة للروائح وتحفظ البشرة، لكن معظمها يكون طبقة فوق الرائحة، وتبدأ الجراثيم فى النمو.
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