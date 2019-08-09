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رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
هواوي
هواوي
كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
ويقول ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في هواوي، اليوم، خلال مؤتمر المطورين الذي تعقده الشركة بالصين، إن نظام هارموني "Harmony OS" هو أسرع وأكثر أمانا من Android، وعندما لا تستطيع Huawei الوصول إلى نظام Android المملوك لشركة جوجل Google، فسوف يمكننا نشر نظام Harmony OS في أي وقت، ولكن حتى
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شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
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سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
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مواصفات سامسونج Galaxy Note10 بعد طرحه رسميا بنسختين

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة للمستخدم، ويُستوحى تصميم الهاتف الجديد من أجيال مستخدمي هواتف Galaxy Note الذين يتمتعون بروح الريادة وينتقلون بشكل سلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى أعلى من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها؛ مما يتيح لهم التعبير عن قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية سواء كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.
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نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
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بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
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