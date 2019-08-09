رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

هواوي

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.

ويقول ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في هواوي، اليوم، خلال مؤتمر المطورين الذي تعقده الشركة بالصين، إن نظام هارموني "Harmony OS" هو أسرع وأكثر أمانا من Android، وعندما لا تستطيع Huawei الوصول إلى نظام Android المملوك لشركة جوجل Google، فسوف يمكننا نشر نظام Harmony OS في أي وقت، ولكن حتى