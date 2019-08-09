كواليس فشل صفقة انتقال ماندجوكيتش إلى اليونايتد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

ماريو ماندجوكيتش

كان النجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على مقربة شديدة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي تجاه مانشستر يونايتد الإنجيزي، أمس الخميس، في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي في البريميرليج، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، على الرغم من اتفاق الناديين على كل الجوانب المادية الخاصة بالصفقة، وذلك بعد وصول فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى العاصمة البريطانية لندن لإنهاء تلك الصفقة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وناقش باراتيتشي كل الأمور المتعلقة بالصفقة مع مانشستر يونايتد، إلا أن المهاجم الكرواتي نفسه هو من رفض الصفقة والانتقال إلى مانشستر يونايتد. وحاول مانشستر يونايتد إقناع ماندجوكيتش بشتى الطرق للانضمام للفريق، من خلال الموافقة على زيادة أجره، إلا أن الجوانب الاقتصادية لم تكن السبب في رفض المهاجم الكرواتي

وناقش باراتيتشي كل الأمور المتعلقة بالصفقة مع مانشستر يونايتد، إلا أن المهاجم الكرواتي نفسه هو من رفض الصفقة والانتقال إلى مانشستر يونايتد.



وحاول مانشستر يونايتد إقناع ماندجوكيتش بشتى الطرق للانضمام للفريق، من خلال الموافقة على زيادة أجره، إلا أن الجوانب الاقتصادية لم تكن السبب في رفض المهاجم الكرواتي إتمام انتقاله إلى قلعة أولد ترافورد.



ولا يرغب ماندجوكيتش في الرحيل بعجل عن يوفنتوس في اليوم الأخير من الميركاتو الخاص بالبريميرليج.



ولا يمانع المهاجم الكرواتي فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكن في التوقيت المناسب من الميركاتو، وليس في اليوم الأخير، قبل ساعات من بداية الموسم الجديد.



وبدوره بدأ يوفنتوس رحلة البحث من جديد عن نادٍ لضم مهاجمه الكرواتي، خاصة أن الميركاتو الصيفي في باقي الدوريات الأوروبية سيغلق يوم 1 سبتمبر المقبل.