رياضة

كواليس فشل صفقة انتقال ماندجوكيتش إلى اليونايتد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
ماريو ماندجوكيتش
ماريو ماندجوكيتش
كان النجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على مقربة شديدة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي تجاه مانشستر يونايتد الإنجيزي، أمس الخميس، في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي في البريميرليج، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، على الرغم من اتفاق الناديين على كل الجوانب المادية الخاصة بالصفقة، وذلك بعد وصول فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى العاصمة البريطانية لندن لإنهاء تلك الصفقة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
وناقش باراتيتشي كل الأمور المتعلقة بالصفقة مع مانشستر يونايتد، إلا أن المهاجم الكرواتي نفسه هو من رفض الصفقة والانتقال إلى مانشستر يونايتد. وحاول مانشستر يونايتد إقناع ماندجوكيتش بشتى الطرق للانضمام للفريق، من خلال الموافقة على زيادة أجره، إلا أن الجوانب الاقتصادية لم تكن السبب في رفض المهاجم الكرواتي
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تشيلسي يخطط لضم زاها مقابل 80 مليون إسترليني

يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها في شهر يناير المقبل، في حال تم رفع الإيقاف المفروض على الفريق الذي يحرمه من إبرام الصفقات في الميركاتو الصيفي الذي انتهى أمس والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن وافق زاها على البقاء في صفوف كريستال بالاس حتى الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض إدارة الفريق العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لضم المهاجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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قرار صادم من شنجهاي الصيني لهداف أمم إفريقيا

عاقب نادي شنجهاي شينهوا الصيني، مهاجمه النيجيري أوديون إيجهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. ولم يلعب إيجهالو صاحب الـ30 عامًا، مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم إفريقيا ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى. وتلقى إيجهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخياً بدلاً من التعافي.
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رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه حتى 2023

مدد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقد لاعب وسطه الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان، لثلاث سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للسيتيزنز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة. وكان جوندوجان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب جوارديولا فور قدومه إلى مانشستر سيتي عام 2016، آتيا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة كلفت النادي الأزرق 20 مليون جنيه إسترليني، ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاما، دورا مهما في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي.
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بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
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يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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مورينيو يشتاق للعودة إلى التدريب من جديد

يشعر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو برغبة شديدة في العودة إلى التدريب من جديد، ولكنه يصر في الوقت ذاته على استعداده للانتظار حتى يحصل على الفرصة المناسبة، ورحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وتلقى بالفعل العديد من العروض للعودة إلى التدريب، ولكنه رفضها جميعًا، وقال مورينيو في هذا الشأن: "هذه هي أول مرة أملك فيها الوقت الكافي للتفكير، هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بالبرتغال في منزلي في بداية شهر أغسطس منذ قرابة الـ20 عامًا، أملك الوقت للتفكير والتحليل، ولكني أشعر برغبة كبيرة في العودة".
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4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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