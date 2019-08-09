رياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه حتى 2023

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مدد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقد لاعب وسطه الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان، لثلاث سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للسيتيزنز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة. وكان جوندوجان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب جوارديولا فور قدومه إلى مانشستر سيتي عام 2016، آتيا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة كلفت النادي الأزرق 20 مليون جنيه إسترليني، ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاما، دورا مهما في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي.
وقال مدير السيتي تشيكي بيجيرستاين: "تجديد عقد إيلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا، وأظهر مدى أهميته للنادي، ولعب دورا كبيرا في كل ما حققناه حتى الآن. نحن سعداء بالتزامه طويل الأمد مع مانشستر سيتي". من جانبه، قال جوندوجان: "استمتعت كثيرا في آخر ثلاث سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي
اقرأ المزيد
ويلفرد-زاها‎

تشيلسي يخطط لضم زاها مقابل 80 مليون إسترليني

يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها في شهر يناير المقبل، في حال تم رفع الإيقاف المفروض على الفريق الذي يحرمه من إبرام الصفقات في الميركاتو الصيفي الذي انتهى أمس والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن وافق زاها على البقاء في صفوف كريستال بالاس حتى الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض إدارة الفريق العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لضم المهاجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
نيجيريا

قرار صادم من شنجهاي الصيني لهداف أمم إفريقيا

عاقب نادي شنجهاي شينهوا الصيني، مهاجمه النيجيري أوديون إيجهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. ولم يلعب إيجهالو صاحب الـ30 عامًا، مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم إفريقيا ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى. وتلقى إيجهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخياً بدلاً من التعافي.
يوفنتوس‎ (2)

كواليس فشل صفقة انتقال ماندجوكيتش إلى اليونايتد

كان النجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على مقربة شديدة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي تجاه مانشستر يونايتد الإنجيزي، أمس الخميس، في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي في البريميرليج، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، على الرغم من اتفاق الناديين على كل الجوانب المادية الخاصة بالصفقة، وذلك بعد وصول فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى العاصمة البريطانية لندن لإنهاء تلك الصفقة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
دانيلو

اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وست-هام‎

تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

أكدت مجموعة "إي 20" المالكة لاستاد لندن، أن تكلفة تحويل الاستاد من ملعب لكرة القدم إلى مجمع رياضي متعدد الاستخدامات وتجديده نحو 6 ملايين جنيه إسترليني. ويمتلك وست هام عقد إيجار مدته 99 عاما للاستاد الذي يتسع لـ60 ألف مقعد، وأنشئ لأولمبياد 2012، لكنه لا يدفع سوى 2.5 مليون جنيه إسترليني إيجارا سنويا، وعاد فريق الهامرز إلى ملعبه يوم السبت لخوض مباراة ودية ضد أتلتيك بلباو، قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020 ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس.
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org