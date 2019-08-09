رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه حتى 2023

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

مانشستر سيتي

مدد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقد لاعب وسطه الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان، لثلاث سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للسيتيزنز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة. وكان جوندوجان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب جوارديولا فور قدومه إلى مانشستر سيتي عام 2016، آتيا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة كلفت النادي الأزرق 20 مليون جنيه إسترليني، ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاما، دورا مهما في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي.

وقال مدير السيتي تشيكي بيجيرستاين: "تجديد عقد إيلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا، وأظهر مدى أهميته للنادي، ولعب دورا كبيرا في كل ما حققناه حتى الآن. نحن سعداء بالتزامه طويل الأمد مع مانشستر سيتي". من جانبه، قال جوندوجان: "استمتعت كثيرا في آخر ثلاث سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي

وقال مدير السيتي تشيكي بيجيرستاين: "تجديد عقد إيلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا، وأظهر مدى أهميته للنادي، ولعب دورا كبيرا في كل ما حققناه حتى الآن. نحن سعداء بالتزامه طويل الأمد مع مانشستر سيتي".



من جانبه، قال جوندوجان: "استمتعت كثيرا في آخر ثلاث سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي أشعر بأني في بيتي منذ اليوم الأول، وأعتقد أننا قدمنا كرة جميلة في المواسم القليلة الماضية وحققنا الكثير من النجاحات".



وسبق لجوندوجان اللعب ضمن صفوف نورنبيرج الألماني بين عامي 2009 و2011، إذ خاض معه 3 مواسم، شارك خلالها في 53 مباراة، مسجلا 5 أهداف، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند.



وشارك إيلكاي جوندوجان في 115 مباراة بقميص مانشستر سيتي، أحرز خلالها 17 هدفًا، كما تُوج معه بـ7 ألقاب، أهمها لقبا البريميرليج عامي 2018 و2019.

