جريمة

أمن الجيزة يستهدف تجار المخدرات في ناهيا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
حملة أمنية
حملة أمنية
مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة مهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" على مرأى ومسمع المارة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الفيديو، وتكثف رجال المباحث جهودهم بقطاع غرب الجيزة لرصد نشاط تلك البؤرة الإجرامية تمهيدا لمداهمتها وضبط القائمين عليها.
تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، استهدفت المنطقة المشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لاتجارهم فى المواد المخدرة، حيث أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص (اثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم 60 قرصا مخدرا،
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مخدر-الحشيش

مباحث إمبابة تفسد صفقة العيد بمداهمة «دولاب المعلمة»

يسابق رجال الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الوقت لإحباط مخططات العناصر الإجرامية لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم قبيل ساعات من عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي ترتكز في أحد محاورها على أهمية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، الأمر الذي ترجمه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة على أرض الواقع.
جثة-طفل-مقتول-قتل

فتاة تسقط من الثامن بسبب «ترويقة العيد» بالإسكندرية

"هنضف الشقة وأخليها زى الفل.. متتعبيش نفسك يا ماما"، تلك كانت آخر جملة قالتها "سلمى .م.ا" طالبة الشهادة الإعدادية التى سعت لمساعدة والدتها فى "تنظيف الشقة" استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، الذى حولت فرحته إلى مآتم على أسرتها إلا أنها سقطت من الطابق الثامن، وذلك بمنطقة المندرة، شرق محافظة الإسكندرية، حيث وقفت أعلى الشباك لتنظيفه ورشه بالمياه فاختل توازنها وسقطت فى الحال أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار وذلك وسط حالة من الفزع والقلق، فيما فشلت محاولات إنقاذها وسقطت متوفية فى الحال.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (1)

الأمن العام ينهي رحلة هروب «عصابة التثبيت» في المنيا

جهود متواصلة على مدار الساعة لعناصر البحث الجنائي بوزارة الداخلية؛ لضبط باقى عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنين حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا، متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، ففوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريقهم، واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين منها وهددوهم بأسلحة نارية، واستولوا منهم على 11 ألفا و300 جنيه و3 هواتف محمولة، وفروا هاربين.
القبض-على-متهم

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
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جثة-طفل

جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.
زحام-مرورى (3)

خريطة الكثافات المرورية بميادين القاهرة والجيزة

رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة، لا سيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وظهرت كثافات مرورية واضحة بالميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ورفع أي إشغالات من شأنها إحداث تكدسات مرورية.
سطو-مسلح

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
وزارة-الداخلية

«ولادنا في خطر».. سر «بوست» أغضب وزير الداخلية

"لازم الشرطة تشوف حل.. ولادنا في خطر.. المخدرات بتتباع عيني عيك في الشارع".. ما سبق نص منشور تداوله الآلاف من قاطني منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة وتحديدا شارع ناهيا، بعدما ضاقوا ذرعا من انتشار تجار المواد المخدرة بالطرقات على مرأى ومسمع المارة، مما يهدد حياتهم وأبناءهم على حد سواء، إضافة إلى نشوب مشاجرات بأسلحة نارية وبيضاء بشكل متكرر، حتى إن بعض قاطني المنطقة الشعبية المكتظة بالسكان بدأ يبحث عن مسكن جديد خوفا من مصير مجهول محفوف بالمخاطر.
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