أمن الجيزة يستهدف تجار المخدرات في ناهيا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

حملة أمنية

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة مهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" على مرأى ومسمع المارة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الفيديو، وتكثف رجال المباحث جهودهم بقطاع غرب الجيزة لرصد نشاط تلك البؤرة الإجرامية تمهيدا لمداهمتها وضبط القائمين عليها.

تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، استهدفت المنطقة المشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لاتجارهم فى المواد المخدرة، حيث أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص (اثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم 60 قرصا مخدرا،

تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، استهدفت المنطقة المشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لاتجارهم فى المواد المخدرة، حيث أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص (اثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم 60 قرصا مخدرا، 150 جرام حشيش، 1250 جرام إستروكس، 5 جرامات من مخدر الشادو ومبالغ مالية وهواتف محمولة.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، كما تم ضبط عاطلين حال قيامهما بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالها اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.







