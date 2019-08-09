فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

صورة أرشيفية

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "أحمد. م. م - 36 عامًا" سائق مصابا بجرحين نافذين بالصدر والبطن، وتم نقله لمستشفى ناصر العام، وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزه للعلاج، وزوجته "نرجس. ع. ع - 31 عامًا" ربة منزل، والطرف الثانى في المشاجرة "مصطفى. ف. ى - 50 عامًا" فني إلكترونيات، ونجلته مريم 22