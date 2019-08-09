جريمة

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "أحمد. م. م - 36 عامًا" سائق مصابا بجرحين نافذين بالصدر والبطن، وتم نقله لمستشفى ناصر العام، وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزه للعلاج، وزوجته "نرجس. ع. ع - 31 عامًا" ربة منزل، والطرف الثانى في المشاجرة "مصطفى. ف. ى - 50 عامًا" فني إلكترونيات، ونجلته مريم 22
اقرأ المزيد
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
قوات-الشرطة (2)

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
قوات-الداخلية (3)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة في شبرا الخيمة

سيطرت قوات الأمن بالقليوبية على مشاجرة نشبت، اليوم الجمعة، بين طرفين بشبرا الخيمة، إذ تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بشارع ماضي بأرض نوبار دائرة القسم، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "ا.و.ع - 38 عامًا" وأصدقائه "س.ص.س - 35 عامًا" بدون عمل، و"م.ص.ع - 32 عامًا" تاجر، و"أ.ر.م - 39 عامًا" سائق، والطرف الثاني للمشاجرة يدعى "م.ا.ا - 34 عامًا"، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة صوت بداخل خزينتا طلقتي صوت.
زجاجات-مولوتوف

حبس عامل حرق ابنة شقيقه بمولوتوف في مشاجرة مع والدها

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابة طفلة شقيقه، البالغة أربع سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
قوات الشرطة - أرشيفية

رحلة الأيام السبعة لفرض السيطرة الأمنية في المحافظات

«مداهمة بؤر إجرامية، مطادرة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار» تلخص العبارات السابقة جهود الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها وزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org