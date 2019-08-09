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حقيقة توجيه تبرعات معهد الأورام لتنفيذ مشروعات بالدولة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
ترميم معهد الأورام
ترميم معهد الأورام
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزراة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو "777" في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي
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قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
سرطان-البنكرياس

الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
البورصة

الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
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وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
رئاسة-مجلس-الوزراء

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يكلف بسرعة صرف تعويضات أسر شهداء معهد الأورام

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام. وأكد على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.
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