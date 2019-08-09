قرار صادم من شنجهاي الصيني لهداف أمم إفريقيا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

أوديون إيجهالو

عاقب نادي شنجهاي شينهوا الصيني، مهاجمه النيجيري أوديون إيجهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. ولم يلعب إيجهالو صاحب الـ30 عامًا، مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم إفريقيا ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى. وتلقى إيجهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخياً بدلاً من التعافي.

ويبدو أن الصور والمقاطع قد تم حذفها، ويظهر في أحدها إيجهالو الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقياً إلى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر. وكتب شنجهاي شينهوا على موقع ويبو: "تسبب هذا الحادث بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة". وأضاف

ويبدو أن الصور والمقاطع قد تم حذفها، ويظهر في أحدها إيجهالو الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقياً إلى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر.



وكتب شنجهاي شينهوا على موقع ويبو: "تسبب هذا الحادث بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة".



وأضاف النادي أنه يولي أهمية كبرى للمسألة... انتقد النادي وثقّف إيجهالو فوراً طالباً منه وضع كل طاقته في إعادة تأهيله وفي سبيل النادي، معتبراً أنه سيعاقب وفقاً للوائح النادي من دون تقديم تفاصيل إضافية.



ويتعافى شنجهاي شينهوا من بداية موسم سيئة في الدوري الصيني ويحتل المركز الثاني عشر من أصل ستة عشر نادياً.

