جريمة

الأمن العام ينهي رحلة هروب «عصابة التثبيت» في المنيا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
حصيلة واقعة سرقة بالإكراه - أرشيفية
حصيلة واقعة سرقة بالإكراه - أرشيفية
جهود متواصلة على مدار الساعة لعناصر البحث الجنائي بوزارة الداخلية؛ لضبط باقى عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنين حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا، متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، ففوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريقهم، واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين منها وهددوهم بأسلحة نارية، واستولوا منهم على 11 ألفا و300 جنيه و3 هواتف محمولة، وفروا هاربين.
نجح فريق البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، ضم 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مسجلة، وتم ضبط أحدهم وبحوزته (بندقية خرطوش- 2 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى قدره 27 ألف جينه) واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين
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مباحث إمبابة تفسد صفقة العيد بمداهمة «دولاب المعلمة»

يسابق رجال الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الوقت لإحباط مخططات العناصر الإجرامية لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم قبيل ساعات من عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي ترتكز في أحد محاورها على أهمية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، الأمر الذي ترجمه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة على أرض الواقع.
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فتاة تسقط من الثامن بسبب «ترويقة العيد» بالإسكندرية

"هنضف الشقة وأخليها زى الفل.. متتعبيش نفسك يا ماما"، تلك كانت آخر جملة قالتها "سلمى .م.ا" طالبة الشهادة الإعدادية التى سعت لمساعدة والدتها فى "تنظيف الشقة" استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، الذى حولت فرحته إلى مآتم على أسرتها إلا أنها سقطت من الطابق الثامن، وذلك بمنطقة المندرة، شرق محافظة الإسكندرية، حيث وقفت أعلى الشباك لتنظيفه ورشه بالمياه فاختل توازنها وسقطت فى الحال أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار وذلك وسط حالة من الفزع والقلق، فيما فشلت محاولات إنقاذها وسقطت متوفية فى الحال.
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فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
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أمن الجيزة يستهدف تجار المخدرات في ناهيا

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة مهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" على مرأى ومسمع المارة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الفيديو، وتكثف رجال المباحث جهودهم بقطاع غرب الجيزة لرصد نشاط تلك البؤرة الإجرامية تمهيدا لمداهمتها وضبط القائمين عليها.
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ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
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هنسرق البنزينة.. قصة ثراء وسقوط «عفاريت بهتيم»

يوم عمل جديد لمحاسب في محطة وقود بنطاق مركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وصل مقر عمله مبكرا، إذ ينتظره الحدث الأبرز والأهم في اختصاص عمله، إذ سيعكف على مراجعة الحسابات وتجهيز المبالغ المالية المقرر إيداعها حساب مالك المحطة في أحد البنوك، ذلك السيناريو المعتاد الذي يتخلله رحلة متكررة للمحاسب مستقلا سيارته الخاصة "ملاكي" من المحطة إلى البنك الذي يتعامل معه لكن رحلته صبيحة ذلك اليوم لم تكن كسابقيه، انتهت بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه كاد يفقد معه حياته على يد عناصر إجرامية خطرة.
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«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
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