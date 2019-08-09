الأمن العام ينهي رحلة هروب «عصابة التثبيت» في المنيا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

حصيلة واقعة سرقة بالإكراه - أرشيفية

جهود متواصلة على مدار الساعة لعناصر البحث الجنائي بوزارة الداخلية؛ لضبط باقى عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنين حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا، متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، ففوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريقهم، واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين منها وهددوهم بأسلحة نارية، واستولوا منهم على 11 ألفا و300 جنيه و3 هواتف محمولة، وفروا هاربين.

نجح فريق البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، ضم 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مسجلة، وتم ضبط أحدهم وبحوزته (بندقية خرطوش- 2 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى قدره 27 ألف جينه) واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين

نجح فريق البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، ضم 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مسجلة، وتم ضبط أحدهم وبحوزته (بندقية خرطوش- 2 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى قدره 27 ألف جينه) واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين.



وتمكن فريق البحث من تحديد محل هروب باقى المتهمين واختبائهم بمنزل أحد أقاربهم كائن بدائرة مركز شرطة القوصية بنطاق أمن أسيوط، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارة الملاكى المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



اعترف المتهمون بارتكابهم 3 وقائع مماثلة بالاشتراك مع المتهم السابق ضبطه، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية- 79 طلقة- بندقية خرطوش) بمنزل أحد المتهمين.



