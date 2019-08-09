جريمة

فتاة تسقط من الثامن بسبب «ترويقة العيد» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"هنضف الشقة وأخليها زى الفل.. متتعبيش نفسك يا ماما"، تلك كانت آخر جملة قالتها "سلمى .م.ا" طالبة الشهادة الإعدادية التى سعت لمساعدة والدتها فى "تنظيف الشقة" استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، الذى حولت فرحته إلى مآتم على أسرتها إلا أنها سقطت من الطابق الثامن، وذلك بمنطقة المندرة، شرق محافظة الإسكندرية، حيث وقفت أعلى الشباك لتنظيفه ورشه بالمياه فاختل توازنها وسقطت فى الحال أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار وذلك وسط حالة من الفزع والقلق، فيما فشلت محاولات إنقاذها وسقطت متوفية فى الحال.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع فتاة فى العقد الثاني من العمر وطالبة فى المرحلة الإعدادية، بشارع موريتانيا بالمندرة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة
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سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
قوات-الشرطة (2)

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
قوات-الداخلية (3)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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اعشاب

ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
طفل-حديث-الولادة (2)

«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
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