فتاة تسقط من الثامن بسبب «ترويقة العيد» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

صورة أرشيفية

"هنضف الشقة وأخليها زى الفل.. متتعبيش نفسك يا ماما"، تلك كانت آخر جملة قالتها "سلمى .م.ا" طالبة الشهادة الإعدادية التى سعت لمساعدة والدتها فى "تنظيف الشقة" استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، الذى حولت فرحته إلى مآتم على أسرتها إلا أنها سقطت من الطابق الثامن، وذلك بمنطقة المندرة، شرق محافظة الإسكندرية، حيث وقفت أعلى الشباك لتنظيفه ورشه بالمياه فاختل توازنها وسقطت فى الحال أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار وذلك وسط حالة من الفزع والقلق، فيما فشلت محاولات إنقاذها وسقطت متوفية فى الحال.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع فتاة فى العقد الثاني من العمر وطالبة فى المرحلة الإعدادية، بشارع موريتانيا بالمندرة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة