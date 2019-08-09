سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
ونقلت تقارير إعلامية، عن مصادر قبلية، أن شقيق زعيم الحوثيين، "قد يكون قتل منذ يومين في كمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي، في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وتسيطر حركة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا. اغتيال ابراهيم بدر
اقرأ المزيد
طائرة-مسيرة (2)

التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة استهدفت أبها

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء، باتجاه أبها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
مظاهرات السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
تركى-المالكى (2)

تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org