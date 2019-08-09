الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

عبد الملك الحوثي

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مصادر قبلية، أن شقيق زعيم الحوثيين، "قد يكون قتل منذ يومين في كمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي، في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وتسيطر حركة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا. اغتيال ابراهيم بدر