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الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيامها- خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها
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قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
سرطان-البنكرياس

الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

حقيقة توجيه تبرعات معهد الأورام لتنفيذ مشروعات بالدولة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزراة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لتسوية المنازعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
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