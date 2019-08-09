السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".