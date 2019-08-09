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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف "أتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد".

قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
سرطان-البنكرياس

الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
البورصة

الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

حقيقة توجيه تبرعات معهد الأورام لتنفيذ مشروعات بالدولة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزراة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
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أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
محمد-معيط (1)

وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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