«ولاد رزق2» يتخطى 3 ملايين جنيه في أول أيام عرضه

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

صورة من المؤتمر الخاص بالفيلم

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و695 ألفًا و375 جنيهًا، في أول يوم عرض، ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى ونجاحا كبيرا خلال الأيام المقبلة. وشارك فى بطولته كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز، والطاهر ميديا برودكشن.

وكان المخرج طارق العريان قد تحدث عن كواليس العمل في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، وقال إنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله، ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه. وحكى طارق العريان