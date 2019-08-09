مباحث إمبابة تفسد صفقة العيد بمداهمة «دولاب المعلمة»

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

حشيش

يسابق رجال الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الوقت لإحباط مخططات العناصر الإجرامية لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم قبيل ساعات من عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي ترتكز في أحد محاورها على أهمية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، الأمر الذي ترجمه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة على أرض الواقع.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة برئاسة المقدم محمد ربيع، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، من ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة القسم؛ لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة متخذةً من مسكنها وكرا لنشاطها الإجرامي، وبحوزتها 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1.250 كيلوجراما، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة