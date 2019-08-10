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المياه والنوم.. 4 أسرار للعناية بالبشرة في الخمسينات

من أكثر الأسرار المهمة للحفاظ على بشرتك عند التقدم في العمر، شرب كميات كبيرة من المياه ما يقرب إلى 2 لتر يوميًّا، فالمياه هي سر الحياة، وبالتالي هي سر نضارة بشرتك أيضًا
تحرير:إسراء سليمان ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
أكثر ما يشغل الفتيات في سن صغير أن يظهرن في شكل لائق ومنمق منذ الصغر، ولكن لكل فئة عمرية مذاقها الخاص، ففي العشرينات تكون الفتاة في أبهى عصورها وتتمتع ببشرة نضرة وصحية بشكل كبير، مع مظهر مناسب للجسم، وعند التقدم في العمر قليلا ستجدين أن بشرتك تحتاج إلى رعاية مختلفة، على سبيل المثال يجب اختيار منتجات ميك أب لا تحتوي على مواد كيميائية، ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، وسيعود عليك بحالة مزاجية جيدة، حيث تظلين تستمعين بمظهر عشريني على المدى الطويل، نقلا عن "recentlyheard.com".
لا تستطيع أن توقف الوقت أو الرجوع بالزمن للخلف، ولكن يمكنك تخصيص وقت للعناية بالبشرة والجسم، فمن الصعب أن تتألق بمظهر جيد عند التقدم في العمر وتصل لـ50 عامًا، فأنت بحاجة إلى الصبر والاسترخاء وتهدئة نفسك، وستشعر أنك تبدو صغيرا من خلال عدة خطوات: 1- لا تدع بشرتك تفقد توهجها كلما تقدمنا في العمر، نخسر
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ماسك -الأرز

للتخلص من الهالات السوداء.. تعرفي على فوائد الأرز

الاهتمام بالبشرة من أهم ما يمكن أن تضعه في اعتبارك إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب والرؤوس السوداء، فإذا كنت تعاني من بهتان في البشرة كأنك مريض أو تعاني من مشكلة ما، فالحلول الطبيعية هي الأمثل دائمًا، على سبيل المثال يوجد ماسك الترمس والعسل الذي يتميز بفاعلية كبيرة للحصول على بشرة نضرة وإزالة الجلد الميت، وهناك السكر وماء الورد، يعمل على تجديد البشرة، كما يوجد ماسك الأرز الذي اشتهر بشكل كبير في الدول العربية، نقلًا عن "boldsky".
عباية ملونة

كوني أنيقة في العيد بستايلات بسيطة ومكياج هادئ

إذا كنتِ تستعدين للعيد، فهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بخلاف الاهتمام بالمنزل والتنظيف وغسل الستائر والسجاجيد، إذ عليك الاهتمام بنفسك جيدا، والتحضير لتلك المناسبة السعيدة. وفي هذا الوقت من كل عام، تعرض محلات الملابس التخفيضات؛ ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلى اللف على المحلات المختلفة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ترتدي منها في العيد وتقضي باقي الصيف بملابس جديدة، فمن المعروف أن موسم الصيف طويل للغاية، ودرجة الحرارة غالبا ما تكون مرتفعة؛ لذا دعينا نساعدك في اختياراتك لعيد الأضحى.
العناية-بشعرك-في-الشتاء (2)

اكسري الروتين وجددي شكل شعرك في العيد

العناية بالشعر من الأمور المهمة التي يجب أن تسعى لها كل فتاة، ففي الأعياد تفكر كل سيدة في تنظيف المنزل والقيام ببعض التغييرات به، مثل شراء مفروشات جديدة أو ستائر، لكن تهمل دائما السيدات التفكير في العناية بجمالهن، فمع اقتراب عيد الأضحى عليكِ إجراء بعض التغيرات في مظهرك حتى تشعري بالتجديد وتتخلصي من الملل الذي يسيطر عليكِ، تسريحة شعر جديدة أو لون جديد أو روتين لعناية يجعل شعرك صحيا وقويا، يجعلك تشعرين بالسعادة، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على شعر قوي قبل العيد.
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