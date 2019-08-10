المياه والنوم.. 4 أسرار للعناية بالبشرة في الخمسينات

من أكثر الأسرار المهمة للحفاظ على بشرتك عند التقدم في العمر، شرب كميات كبيرة من المياه ما يقرب إلى 2 لتر يوميًّا، فالمياه هي سر الحياة، وبالتالي هي سر نضارة بشرتك أيضًا
أكثر ما يشغل الفتيات في سن صغير أن يظهرن في شكل لائق ومنمق منذ الصغر، ولكن لكل فئة عمرية مذاقها الخاص، ففي العشرينات تكون الفتاة في أبهى عصورها وتتمتع ببشرة نضرة وصحية بشكل كبير، مع مظهر مناسب للجسم، وعند التقدم في العمر قليلا ستجدين أن بشرتك تحتاج إلى رعاية مختلفة، على سبيل المثال يجب اختيار منتجات ميك أب لا تحتوي على مواد كيميائية، ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، وسيعود عليك بحالة مزاجية جيدة، حيث تظلين تستمعين بمظهر عشريني على المدى الطويل، نقلا عن "recentlyheard.com".
لا تستطيع أن توقف الوقت أو الرجوع بالزمن للخلف، ولكن يمكنك تخصيص وقت للعناية بالبشرة والجسم، فمن الصعب أن تتألق بمظهر جيد عند التقدم في العمر وتصل لـ50 عامًا، فأنت بحاجة إلى الصبر والاسترخاء وتهدئة نفسك، وستشعر أنك تبدو صغيرا من خلال عدة خطوات:
1- لا تدع بشرتك تفقد توهجها
كلما تقدمنا في العمر، نخسر
لا تستطيع أن توقف الوقت أو الرجوع بالزمن للخلف، ولكن يمكنك تخصيص وقت للعناية بالبشرة والجسم، فمن الصعب أن تتألق بمظهر جيد عند التقدم في العمر وتصل لـ50 عامًا، فأنت بحاجة إلى الصبر والاسترخاء وتهدئة نفسك، وستشعر أنك تبدو صغيرا من خلال عدة خطوات:
1- لا تدع بشرتك تفقد توهجها
كلما تقدمنا في العمر، نخسر جزءا من أنفسنا، سواء كان ذلك متمثلا في شعور ما، أو نضارة بشرتنا وشبابنا، إذ يجب العناية ببشرة الجسم كله في كل لحظة، كما يجب أن نعي دائمًا أن بشرتنا هي جزء من شخصيتنا، وبمجرد وصولك إلى عمر معين يجب عليك أن تقوم بتكثيف الترطيب والعناية بشكل عام، فالجلد الجاف ربما يكون أحد الآثار الأولية التي تظهر عليك عند التقدم في العمر، وأن تكون بشرتك ناعمة ونضرة هي أولوياتك، فاستخدم مرطبا يتميز بجودة عالية، ولن تحصل فقط على بشرة تبدو في سن صغيرة، ولكن أيضًا ستحافظ عليها في معدلات صحية وطبيعية.
وبالتالي ستبدو بشرتك متوهجة ونضرة، وبناء على ذلك من المهم شراء كريمات عناية بالبشرة موصى بها من قبل خبراء التجميل، كما يجب عليك أن تضع المرطب على الوجه والرقبة واليدين أيضًا.
2- تغير عادات الأكل الخاصة بك
في وجبة العشاء ستجد العديد من الأفكار التي تتلاحق على عقلك بداية من تناول الوجبات السريعة إلى الحلويات والمشروبات الغازية، فعندما كنت في العشرينات، كان بإمكانك تناول كميات الطعام التي تريدها في المساء، وفي صباح اليوم التالي تذهب لممارسة التمرينات الرياضية، وستحرق مزيدا من السعرات الحرارية، ولكن لسوء الحظ، في الخمسينات عليك بتغيير أسلوب حياتك قليلا، فواحدة من أكثر الطرق المتبعة لتجديد جمال البشرة والرشاقة هو اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عديد من العناصر الغذائية المهمة.
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فتأكد أن يكون نظامك يحتوي على نسبة عالية من المنتجات الحيوانية والألياف الغذائية، وحاول أيضًا التقليل من تغير عادات تناول الطعام، إضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه، وفي كل يوم عليك أيضًا بتناول مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والبروتينات الصحية مثل البيض والأسماك والتوفي.
3- كن في حركة مستمرة
أن تكون نشطا وفي حالة حركة مستمرة سيمنحك العديد من الفوائد المهمة لصحة جسمك مهما كان عمرك، في البداية، يجب أن تكون على دراية أن العضلات والعظام بحاجة إلى عناية خاصة، وذلك من خلال إيجاد الألعاب الرياضية التي تناسبك، على سبيل المثال المشي أحد الرياضات الآمنة، والسباحة وممارسة اليوجا، مما يؤدي إلى تحسن كبير في نظام القلب والأوعية الدموية.
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4- النوم وشرب المياه
من أكثر الأسرار المهمة للحفاظ على بشرتك ومظهرك عند التقدم في العمر، شرب كميات كبيرة من المياه ما يقرب إلى 2 لتر يوميًّا، فالمياه هي سر الحياة، وبالتالي هي سر نضارة بشرتك أيضًا، كما أن النوم من الأساسيات في الحصول على بشرة حيوية ليست باهتة، فعليك أن تنام 7 ساعات في اليوم للراحة والاسترخاء.
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