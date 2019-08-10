المياه والنوم.. 4 أسرار للعناية بالبشرة في الخمسينات

من أكثر الأسرار المهمة للحفاظ على بشرتك عند التقدم في العمر، شرب كميات كبيرة من المياه ما يقرب إلى 2 لتر يوميًّا، فالمياه هي سر الحياة، وبالتالي هي سر نضارة بشرتك أيضًا

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

العناية بالبشرة

أكثر ما يشغل الفتيات في سن صغير أن يظهرن في شكل لائق ومنمق منذ الصغر، ولكن لكل فئة عمرية مذاقها الخاص، ففي العشرينات تكون الفتاة في أبهى عصورها وتتمتع ببشرة نضرة وصحية بشكل كبير، مع مظهر مناسب للجسم، وعند التقدم في العمر قليلا ستجدين أن بشرتك تحتاج إلى رعاية مختلفة، على سبيل المثال يجب اختيار منتجات ميك أب لا تحتوي على مواد كيميائية، ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، وسيعود عليك بحالة مزاجية جيدة، حيث تظلين تستمعين بمظهر عشريني على المدى الطويل، نقلا عن "recentlyheard.com".

لا تستطيع أن توقف الوقت أو الرجوع بالزمن للخلف، ولكن يمكنك تخصيص وقت للعناية بالبشرة والجسم، فمن الصعب أن تتألق بمظهر جيد عند التقدم في العمر وتصل لـ50 عامًا، فأنت بحاجة إلى الصبر والاسترخاء وتهدئة نفسك، وستشعر أنك تبدو صغيرا من خلال عدة خطوات: 1- لا تدع بشرتك تفقد توهجها كلما تقدمنا في العمر، نخسر