الداخلية تضبط 114 تاجر مخدرات وتنفذ 54 ألف حكم قضائي

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

قوات الشرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما عبارة عن (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 4 طبنجات - 25 فردا محليا- 17 طلقة- 203 قطع سلاح أبيض).

شملت الجهود تنفيذ 54 ألفا و691 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ28097 حكما، وضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 150 متهما ضُبط خلالها 13 كجم بانجو، 5 كجم حشيش، 2.5 كجم هيروين، 635 جراما من مخدر الإستروكس و110 جرامات من مخدر الفودو و4537 قرصا مخدرا. في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 46



شملت الجهود تنفيذ 54 ألفا و691 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ28097 حكما، وضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 150 متهما ضُبط خلالها 13 كجم بانجو، 5 كجم حشيش، 2.5 كجم هيروين، 635 جراما من مخدر الإستروكس و110 جرامات من مخدر الفودو و4537 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 46 متهما، وضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإيقاع بتشكيلين عصابيين، ضما 7 متهمين، وارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة، وحجز 565 دراجة نارية مخالفة.



كما تم فحص 131 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وضبط 29491 مخالفة مرورية متنوعة، و2519 مخالفة مرافق، و35 قضية مصنفات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





