رياضة

تشيلسي يخطط لضم زاها مقابل 80 مليون إسترليني

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
ويلفريد زاها
ويلفريد زاها
يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها في شهر يناير المقبل، في حال تم رفع الإيقاف المفروض على الفريق الذي يحرمه من إبرام الصفقات في الميركاتو الصيفي الذي انتهى أمس والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن وافق زاها على البقاء في صفوف كريستال بالاس حتى الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض إدارة الفريق العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لضم المهاجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتقدم زاها بطلب للرحيل عن صفوف كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي، ولم يتدرب مع الفريق أمس الخميٍس، بعدما اعترف المدرب روي هودسون بأن ذهن المهاجم الإيفواري غير صاف. ويستقبل كريستال بالاس نظيره إيفرتون غدًا السبت في الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق اللاعب
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
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بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
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رسميًا.. دافيد لويز ينتقل إلى أرسنال

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، عن ضم الدولى البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف فريق تشيلسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن الجانرز عن ضم اللاعب عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تم نشر صورة لويز مرتديًا قميص الأرسنال، وعلق عليها: "مرحبًا بك فى أرسنال". وأعلن الموقع الرسمى للجانرز عن أن ضم اللاعب جاء بشكل نهائي ولمدة موسمين لكن دون الكشف عن باقى تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر أن يرتدى دافيد لويز القميص رقم 23.
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8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.
ويلفرد-زاها‎

بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
فريق-كريستال-بالاس

زاها يغيب عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس

غاب النجم الإيفواري ويلفريد زاها عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس الجديد، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي حضر فيه نجوم آخرون من أمثال كريستيان بينتيكي ومامادو ساخو، للترويج للقميص الاحتياطي الذي تغير من اللون الأصفر الخاص بالموسم الماضي إلى قميص أسود اللون، ليزيد زاها من التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف أرسنال، وهو النادي الذي كان يشجعه منذ الصغر.
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