تشيلسي يخطط لضم زاها مقابل 80 مليون إسترليني

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

ويلفريد زاها

يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها في شهر يناير المقبل، في حال تم رفع الإيقاف المفروض على الفريق الذي يحرمه من إبرام الصفقات في الميركاتو الصيفي الذي انتهى أمس والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن وافق زاها على البقاء في صفوف كريستال بالاس حتى الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض إدارة الفريق العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لضم المهاجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتقدم زاها بطلب للرحيل عن صفوف كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي، ولم يتدرب مع الفريق أمس الخميٍس، بعدما اعترف المدرب روي هودسون بأن ذهن المهاجم الإيفواري غير صاف. ويستقبل كريستال بالاس نظيره إيفرتون غدًا السبت في الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق اللاعب

وتقدم زاها بطلب للرحيل عن صفوف كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي، ولم يتدرب مع الفريق أمس الخميٍس، بعدما اعترف المدرب روي هودسون بأن ذهن المهاجم الإيفواري غير صاف.



ويستقبل كريستال بالاس نظيره إيفرتون غدًا السبت في الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بتلك المواجهة.



ويأتي ذلك بعدما تقدم إيفرتون بعرض يصل مجموعه إلى 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب توفير أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن رئيس كريستال بالاس رفض العرض.



ومن المستبعد أن يعود إيفرتون لمحاولة ضم اللاعب بعد ضم أليكس أيوبي أمس من أرسنال مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، وسيكون أبرز المرشحين لضمه هو نادي تشيلسي، على الرغم من أن عقد زاها يمتد مع كريستال بالاس حتى صيف عام 2023.