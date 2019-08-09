حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

قوات الأمن

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات -خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- عن ضبط 117 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 964 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و662 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه