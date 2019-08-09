مصرع مسعف في أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

لقى أخصائي إسعاف في العقد الثالث من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه أثر سقوط الأسانسير به من الطابق الحادى عشر في مستشفى خاص بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب توصيل حالة مرضية للمستشفى، إذ سقط به الأسانسير في أثناء نزوله من الطابق الحادي عشر بالمستشفى. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة وبداخله مسعف بهيئة إسعاف الدقهلية.

على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من فتح الأسانسير عقب سقوطه وتبين مصرع "حمادة المتولي محمود"، يعمل على سيارة إسعاف كود 2750، متأثرًا بشدة ارتطام الأسانسير في الأرض، حينما كان يقوم بتوصيل حالة إلى مركز دار الفؤاد دائرة قسم ثان المنصورة، وعقب الانتهاء ودخول الأسانسير