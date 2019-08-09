جريمة

مصرع مسعف في أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى أخصائي إسعاف في العقد الثالث من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه أثر سقوط الأسانسير به من الطابق الحادى عشر في مستشفى خاص بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب توصيل حالة مرضية للمستشفى، إذ سقط به الأسانسير في أثناء نزوله من الطابق الحادي عشر بالمستشفى. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة وبداخله مسعف بهيئة إسعاف الدقهلية.
على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من فتح الأسانسير عقب سقوطه وتبين مصرع "حمادة المتولي محمود"، يعمل على سيارة إسعاف كود 2750، متأثرًا بشدة ارتطام الأسانسير في الأرض، حينما كان يقوم بتوصيل حالة إلى مركز دار الفؤاد دائرة قسم ثان المنصورة، وعقب الانتهاء ودخول الأسانسير
اقرأ المزيد
انقلاب ميكروباص

إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
قوات-الشرطة (2)

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org