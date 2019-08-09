3 خيارات تمنح يوفنتوس الأمل في التخلص من ديبالا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

باولو ديبالا

لا يزال يوفنتوس يتمسك ببيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، وكان ديبالا على رادار كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن الصفقة تعثرت، وأغلقت، أمس الخميس، سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لم يفقد اليوفي الأمل في إمكانية بيع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا، إذ تتوفر أمامه العديد من الخيارات، أبرزها الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، وهي الأندية القادرة على تلبية طلبات باولو ديبالا المادية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسبق أن توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن أجر ديبالا عطل إتمام الصفقة. ويعد ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، من أشد المعجبين بقدرات ديبالا، ويعد الفريق الفرنسي من أبرز المرشحين لخطف الجوهرة الأرجنتينية. كما يهتم بايرن ميونيخ أيضًا بضم ديبالا، بعد فشل

وسبق أن توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن أجر ديبالا عطل إتمام الصفقة.



ويعد ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، من أشد المعجبين بقدرات ديبالا، ويعد الفريق الفرنسي من أبرز المرشحين لخطف الجوهرة الأرجنتينية.



كما يهتم بايرن ميونيخ أيضًا بضم ديبالا، بعد فشل المفاوضات لضم ليروي ساني عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.



ويفكر يوفنتوس أيضًا في الدخول في صفقة تبادلية مع غريمه الإنتر، من خلال التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مقابل التفريط في خدمات ديبالا على الجانب الآخر.



يذكر أن روما ونابولي مهتمان أيضًا بضم إيكاردي، الذي خرج من حسابات الإنتر تمامًا، بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وحصول الأخير على قميص إيكاردي.