رياضة

3 خيارات تمنح يوفنتوس الأمل في التخلص من ديبالا

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
لا يزال يوفنتوس يتمسك ببيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، وكان ديبالا على رادار كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن الصفقة تعثرت، وأغلقت، أمس الخميس، سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لم يفقد اليوفي الأمل في إمكانية بيع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا، إذ تتوفر أمامه العديد من الخيارات، أبرزها الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، وهي الأندية القادرة على تلبية طلبات باولو ديبالا المادية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وسبق أن توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن أجر ديبالا عطل إتمام الصفقة. ويعد ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، من أشد المعجبين بقدرات ديبالا، ويعد الفريق الفرنسي من أبرز المرشحين لخطف الجوهرة الأرجنتينية. كما يهتم بايرن ميونيخ أيضًا بضم ديبالا، بعد فشل
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
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ايكاردى-انتر-ميلان

أسباب عائلية تقرب إيكاردي من البقاء مع الإنتر

يمر الوقت سريعًا من أمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمر الذي يصعب كثيرًا من فكرة رحيله عن الإنتر هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء في صفوف النيراتزوري والاستعداد لرفض كل العروض التي ستتقدم بها الأندية الأخرى لضمه وعلى رأسها نابولي ويوفنتوس، وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يرغب إيكاردي في البقاء مع إنتر لأسباب عائلية، أبزرها بحسب ما هو منتشر هو حمل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وبالتالي يرى إيكاردي أنه بعد الوصول إلى شهر أغسطس، لا يوجد وقت كاف للانتقال إلى مكان آخر للعيش به.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
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