جريمة

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ من عدد من موظفي البنك الأهلي المصري، بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» الكائنة داخل إدارة كفر صقر التعليمية. وتوصلت التحريات الجنائية وتفريغ الكاميرات
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خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
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رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
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حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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الداخلية تضبط 114 تاجر مخدرات وتنفذ 54 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما عبارة عن (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 4 طبنجات - 25 فردا محليا- 17 طلقة- 203 قطع سلاح أبيض).
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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مقتل شخص في مطاردة لصوص كابلات الكهرباء بالدقهلية

لقي مواطن مصرعه، في أثناء إحباطه محاولة تشكيل عصابي سرقة كابلات كهربائية من قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من مطاردتهم وتلقينهم درسا قاسيا وتسليمهم إلى مركز الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بضبط 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائية بالقرية، وإشارة من مستشفى بلقاس بمصرع أحد الأشخاص بطلق ناري عقب وصوله إلى المستشفى.
سجن

تجديد حبس عامل حرق ابنة أخيه بـ«مولوتوف» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإصابة طفلة شقيقه، البالغة من العمر أربع سنوات، بحرووق نسبتها 30% بأنحاء مختلفة بالجسد، وذلك بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
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حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.
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