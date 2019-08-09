حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ من عدد من موظفي البنك الأهلي المصري، بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» الكائنة داخل إدارة كفر صقر التعليمية. وتوصلت التحريات الجنائية وتفريغ الكاميرات