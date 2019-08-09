سولسكاير: الـ«VAR» سيجعل البريميرليج أكثر عدالة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

أولي جونار سولسكاير

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بغلق سوق الانتقالات الصيفية بالبريميرليج، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة الشياطين الحمر أمام تشيلسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى. وقال سولسكاير: "هل تعلم أنني أعتقد أنه عندما يتم إغلاق سوق الانتقالات، فإن شعور الراحة يبدأ الآن، ويسعدني الثلاثة لاعبين الذين وقعنا معهم، ونحن نشعر بثقة كبيرة ولم أشعر بأي إحباط داخل النادي أو من الجماهير التي قابلتها، والنادي يملك أموالًا كافية لإتمام الصفقات، والأموال متوفرة عندما يتوفر اللاعبون المناسبون".

وتحدث سولسكاير عن مواجهة فرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق، ومدرب البلوز الحالي، قائلا: "فقط سعيد لأنه لا يلعب، وقال إنه سوف يسجل الأهداف أليس كذلك؟ لم يعد الأمر مختلفاً عن أي مدرب آخر لم نعد لاعبين بعد الآن، فنحن مدربون وعقدنا اجتماعاً للمدربين يوم الأربعاء وتحدثت معه هناك". وفيما يخص كابتن الفريق،

وتحدث سولسكاير عن مواجهة فرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق، ومدرب البلوز الحالي، قائلا: "فقط سعيد لأنه لا يلعب، وقال إنه سوف يسجل الأهداف أليس كذلك؟ لم يعد الأمر مختلفاً عن أي مدرب آخر لم نعد لاعبين بعد الآن، فنحن مدربون وعقدنا اجتماعاً للمدربين يوم الأربعاء وتحدثت معه هناك".



وفيما يخص كابتن الفريق، قال سولسكاير: "القائد؟ يوجد عدد قليل هنا في الفريق خلف آشلي يونج، وهناك بعض القادة وربما سترون بأنفسكم يوم الأحد".



واختتم أولى جونار حديثه بالحديث عن تقنية الفيديو "VAR"، قائلا: "أنا مع هذه التقنية، لأنها تجعل القرارات الواقعية صحيحة. لذلك إذا كنت متسللاً على بعد ياردة اثنين سم، فأنت متسلل. هذا شيء كبير. طالما حدث ذلك بسرعة فسيكون ذلك مفيداً ويجعل الدوري أكثر عدالة وأكثر إنصافًا".

