قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، وتجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات.

تحرير:فيروز ياسر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التخلص من الإجهاد

الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

1- اعرف أسباب الإجهاد لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، كما أن تجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات في حياتك، كما يمكنك اتخاذ الإجراءات والتغلب على كل واحدة منها، ومن ثم استعادة السيطرة، خاصة قبل عيد الأضحى؛