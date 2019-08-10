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قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، وتجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات.
تحرير:فيروز ياسر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التخلص من الإجهاد
التخلص من الإجهاد
الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
1- اعرف أسباب الإجهاد لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، كما أن تجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات في حياتك، كما يمكنك اتخاذ الإجراءات والتغلب على كل واحدة منها، ومن ثم استعادة السيطرة، خاصة قبل عيد الأضحى؛
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الدورة-الشهرية

ضغط الدم المنخفض.. 6 أسباب للدوخة قبل الدورة الشهرية

قبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة تظهر بعض الأعراض التي يتجاهلها الكثير من تغير الحالة المزاجية والاكتئاب المستمر، إضافة إلى الصداع النصفي وآلام في أسفل الظهر، وعلى الجانب الآخر، وضح الأطباء أنه ربما ناتج عن حالات مرضية محددة مثل الأنيميا وضغط الدم المنخفض، ولكن دعنا نقل إنه في حالة الدورة الشهرية، تكون معظم الأعراض متعلقة بتغير في الهرمونات، وبالنسبة للدوار، فيوجد كثير من النساء اللاتي يعانين منه دون معرفة السبب الرئيس لحدوث ذلك، حسبما ذكر موقع "healthline".
واقي-الشمس

هل الـ«صن بلوك» يؤثر في هرموناتك؟.. إليك الحقيقة

في الغالب، تعلم أهمية الحفاظ على بشرتك من أشعة الشمس، خاصة خلال أوقاتك على البحر أو في أثناء وجودك في أماكن أشعة شمسها قاسية، وإذا نسيت وضع الكريم قد تصاب بالحروق، بدلا من الحصول على اسمرار بسيط يجعل البشرة برونزية. هناك تقرير جديد يشير إلى أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في كريم الشمس قد تؤثر فى الهرمونات، إذ أثيرت المخاوف قبل شهرين من قبَل علماء يعملون لدى الوكالة الطبية الأمريكية "إدارة الغذاء والدواء"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
التبول-اللا-ارادي

تغلبي على التبول اللا إرادي لطفلك بـ10 خطوات بسيطة

في فترة ما تحتاجين إلى تعليم طفلك الدخول إلى الحمام بمفرده، بدلا من ارتدائه الحفاضات، وهذا التدريب يأخذ منك وقتا، ولكن لا يعني في النهاية عدم التبول في الفراش، حيث إن مشكلة التبول اللا إرادي تستمر لفترة وقد تطول لتصل إلى سن المراهقة. ومن بين الأطفال في سن الـ5، لا يزال 15% يعانون من التبول اللا إرادي، و3% في سن الـ15 ما زالوا يكافحون هذه المشكلة، كما بالنسبة لأولياء أمور هؤلاء الأطفال، يمكن أن تكون معركة القضاء على التبول الليلي أثناء النوم محفوفة بالمخاطر، وتتطلب الصبر والتعاطف والتفاهم.
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حمامات-الرجال

أبواب حمامات الرجال تحمل 6أضعاف جراثيم مقابض السيدات

آداب الطعام والحديث مع الآخرين شائعة بين الكثير من الأشخاص، ولكن عندما يتعلق الأمر بآداب الحمام، فإنها غير معروفة للبعض، حيث تُرتكب العديد من الأخطاء بداخل الحمام وقبل الخروج منه، ومن أشهرها ترك مقعد المرحاض لأعلى. وتشير الأبحاث إلى أن الرجال لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام كما تفعل النساء، وقد يعرضون أشخاصًا آخرين للخطر من الجراثيم التي يتركونها وراءهم، حيث قامت دراسة بتبديل مقابض أبواب مبنى مكاتب كبير في لندن، واكتشفت أن باب الحمام للرجال يحتوي على ما يقرب من 6 أضعاف البكتيريا الموجودة على مقابض حمام النساء.
الاستماع-للموسيقى-قبل-العملية

دراسة: 3 دقائق من الموسيقى تخفف القلق قبل الجراحة

تشير دراسة جديدة إلى أن الموسيقى قد تكون فعالة مثل الأدوية المهدئة في استرخاء المرضى القلقين قبل الجراحة، ويمكن إجراء العديد من العمليات دون ألم حتى وإن كان المريض مستيقظا بالبنج النصفي، لكن الحقن التي تمنع إشارات الألم يمكن أن تكون مؤلمة قليلا، ومحفزة للقلق بالنسبة للبعض. غالبًا ما تستخدم العقاقير المهدئة مثل الميدازولام، لتهدئة هؤلاء المرضى، لكن هذه الفئة من الأدوية، المسماة بـ«بنزوديازيبين» يمكن أن تتداخل مع التنفس وتدفق الدم، ويمكن أن تسبب الهلوسة والعدوانية، كما أنها قد تسبب الإدمان. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
سرطان-القولون

«فقدان الوزن».. علامات خفية تنذرك بسرطان القولون

تعتبر سرطانات القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، كما أنه من الأنواع الأكثر فتكا، وعند النظر إلى الوفيات في الرجال والنساء، فإن هذا المرض سبب كبير في حدوثها. والحقيقة المخيفة أن سرطان القولون والمستقيم لهما أعراض خفية وغالبًا ما يتم تجاهلهما، وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي تعرف فيه أنك مصاب، يكون السرطان متقدمًا لدرجة يصعب علاجه، لذا عليك معرفة الأعراض الخفية لهذا المرض للفتك به قبل أن يهزمك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الطفح-الجلدي-الحراري

الطفح الحراري يزعج طفلك في الصيف.. والشوفان يساعدك

تستعدين لاستحمام طفلك، فتجدين الطفح الجلدي مسيطرا على جميع أجزاء جسمه، وقبل أن تقلقي، يجب في البداية معرفة نوع الطفح الذي يعانيه، ولأنه حدث في فصل الصيف يسمى بـ«الطفح الجلدي الحراري». عادة ما يكون الطفح الجلدي خفيفا عند الرضع وغالبًا ما يختفي في غضون أيام قليلة، ونظرًا لأنه قد يسبب إزعاجًا للطفل، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية للمساعدة في تهدئة أعراضه وتسريع عملية الشفاء. يُعد انسداد المسام أحد الأسباب الرئيسية لطفح الحرارة، ويمكن أن يؤدي الاحتكاك على سطح الجلد أيضًا إلى ظهور طفح حراري، ويصل إلى الفخذين والإبطين والمرفقين.
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