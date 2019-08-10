قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، وتجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات.
الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد.
والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
1- اعرف أسباب الإجهاد
لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، كما أن تجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات في حياتك، كما يمكنك اتخاذ الإجراءات والتغلب على كل واحدة منها، ومن ثم استعادة السيطرة، خاصة قبل عيد الأضحى؛
1- اعرف أسباب الإجهاد
لا يمكنك إراحة عقلك إذا كنت لا تعالج ما يسبب لك الإجهاد، كما أن تجاهل العلامات التي تكشف لك عن إجهادك ظنا منك أنه سيزول، يزيد من الشعور بالإرهاق؛ لذا عليك تحطيم الضغوطات في حياتك، كما يمكنك اتخاذ الإجراءات والتغلب على كل واحدة منها، ومن ثم استعادة السيطرة، خاصة قبل عيد الأضحى؛ للشعور بالراحة في إجازتك.
2- أبطئ تنفسك
هذا نوع خاص من تقنيات التنفس الهادئة التي يمكن أن تساعد في إرخاء الذهن القلق وتستغرق بضع دقائق فقط؛ لذا خذ نفسا عميقا من خلال أنفك، وتأكد من تدفق الهواء إلى منطقة المعدة، ثم الزفير من خلال فمك ببطء، ومن المهم الحفاظ على إيقاع لطيف، والعد حتى 5 وبعدها التنفس ببطء، فالتنفس البطيء يساعد في إرسال إشارة إلى الدماغ للاسترخاء.
3- ركز على المساج
لإراحة عقلك، يجب في البداية استرخاء الجسم، والتدليك (المساج) يساعدك في ذلك من خلال التخلص من التوتر الموجود في العضلات وتخفيف الأوجاع والآلام، ولكنه يمكن أيضا أن يخفض مستويات التوتر ويعزز حالة الاسترخاء التي تبقى معك لفترة طويلة بعد انتهاء الجلسة.
4- الاستحمام بانتظام
عند حصولك على حمام دافئ فإنك تتخلص من آلام العضلات وتحسن مستويات المزاج والتوتر، فضلا عن تحسين صحتك العامة وحتى الأمراض الجلدية، ومن المهم إضافة بعض أملاح إبسوم المملوءة باللافندر لتهدئة جسمك وعقلك.
5- اقرأ كتابا
نحن نعيش في عالم مليء بالتكنولوجيا مع الهواتف المحمولة التي تتطلب اهتمامنا باستمرار، والشاشات التي تؤدي إلى زيادة الحمل الحسي.
وفي بعض الأحيان، لا يوجد شيء أفضل للعقل سوى الجلوس وإغلاق العالم الخارجي من خلال فتح كتاب جميل ماتع، حيث لن تكون هناك أي إشعارات مزعجة، ولا اهتزازات أو مكالمات، ستكون فقط أنت والقصة.
6- خذ قيلولة
وفقا لدراسة أجريت عام 2018، يعاني مئات الأشخاص من اضطرابات النوم في الليل؛ لذا يمكن الحصول على قيلولة، وعلى الرغم من أن الغفوة ليست الدواء الشافي للاضطرابات، فإن الغفوة السريعة من 20 إلى 30 دقيقة يمكن أن يكون لها تأثير قوي فى المزاج والاسترخاء.
7- ممارسة التمارين الرياضية
ولأن العقل مليء بالضغوطات والإجهاد، فمن الرائع في بعض الأحيان القيام بنشاط يوجه الانتباه بعيدًا عن المواقف العصيبة إلى هدف سهل وقابل للتحقيق؛ مثل رفع الأثقال أو الركض أو حتى ممارسة اليوجا، وعلاوة على ذلك، ثبت أن التمرينات تزيد من إطلاق مواد الإندورفين الكيميائية، التي تعرف أيضًا باسم "هرمونات الشعور بالراحة".
8- تجربة هوايات جديدة
نحن مخلوقات روتينية، ومن الجيد أن نعطي عقولنا شيئا جديدا للعمل عليه، لذا عليك الخروج عن المألوف وتجربة هوايات جديدة للاسترخاء والتخلص من الإجهاد.
9- الذهاب إلى السينما
من المعروف أن هناك قائمة بأفلام العيد التي يصطف حولها مئات الأشخاص لمشاهدتها في السينمات المختلفة، وما يجب معرفته أن مشاهدة فيلم في السينما تفيدك كثيرا، حيث يعد الجلوس في غرفة مظلمة وترك عقلك يتجول بعيدا عن الضغوط الخارجية والهواتف المحمولة طريقة رائعة للاسترخاء.