رياضة

سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
بوجبا
بوجبا
أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
أولي أكد أيضًا مشاركة هاري ماجواير أساسيًا أمام تشيلسي، مضيفًا: "هاري أثار إعجابي كثيرًا جدًا، إنه يتمتع بشخصية وحضور قوي، أطول وأضخم مما كنت أعتقد، إنه يمثل إضافةً حقيقية للفريق وسيكون له تأثير على بقية الفريق". وواصل سولسكاير: "هاري جاهز للمشاركة وأنا متأكد أنه سيكون على أهبة الاستعداد عندما أطلب
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كلوب (2)

كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
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مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير: الـ«VAR» سيجعل البريميرليج أكثر عدالة

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بغلق سوق الانتقالات الصيفية بالبريميرليج، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة الشياطين الحمر أمام تشيلسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى. وقال سولسكاير: "هل تعلم أنني أعتقد أنه عندما يتم إغلاق سوق الانتقالات، فإن شعور الراحة يبدأ الآن، ويسعدني الثلاثة لاعبين الذين وقعنا معهم، ونحن نشعر بثقة كبيرة ولم أشعر بأي إحباط داخل النادي أو من الجماهير التي قابلتها، والنادي يملك أموالًا كافية لإتمام الصفقات، والأموال متوفرة عندما يتوفر اللاعبون المناسبون".
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يبحث عن استعادة هيبة مانشستر يونايتد

يحظى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بفرصة ثانية نادرة في الموسم المقبل، لكن اللاعب النرويجي السابق يعلم أنه حان الوقت لتغيير فرص أنجح أندية إنجلترا. وعندما تولى سولسكاير المسؤولية بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، عقب إقالة جوزيه مورينيو، ترك بصمته على الفور وأحدث تطورا مثيرا في نتائج الشياطين الحمر. وبالتأكيد ساعده الانتصار في 14 من 19 مباراة بجميع المسابقات من بينها الفوز التاريخي في ضيافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على اقتناص الوظيفة بشكل دائم في 28 مارس الماضي.
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
جاريث-بيل (5)

سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
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