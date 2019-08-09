سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

بوجبا

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".

أولي أكد أيضًا مشاركة هاري ماجواير أساسيًا أمام تشيلسي، مضيفًا: "هاري أثار إعجابي كثيرًا جدًا، إنه يتمتع بشخصية وحضور قوي، أطول وأضخم مما كنت أعتقد، إنه يمثل إضافةً حقيقية للفريق وسيكون له تأثير على بقية الفريق". وواصل سولسكاير: "هاري جاهز للمشاركة وأنا متأكد أنه سيكون على أهبة الاستعداد عندما أطلب