زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

باتت الأوضاع الاقتصادية الداخلية في الصين تشير إلى احتمالية حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال المستقبل القريب، وذلك نظرًا لعدد من العوامل الاقتصادية
اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي.
وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء في هناك خلال شهر يوليو قفزت بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث تكافح البلاد لتوفير لحوم الخنازير وسط انتشار حمى في العديد من الدول المصدرة بقارة إفريقيا.
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وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء في هناك خلال شهر يوليو قفزت بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث تكافح البلاد لتوفير لحوم الخنازير وسط انتشار حمى في العديد من الدول المصدرة بقارة إفريقيا.
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وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار لحوم الخنزير بنسبة 27% عن العام الماضي في يوليو، في حين ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 39.1%، وفقًا للبيانات التي أبرزتها شبكة CNBC الأمريكية.
وتتبع أرقام شهر يوليو ارتفاعًا بنسبة 8.3% على أساس سنوي في يونيو، حيث أظهرت بيانات حكومية أن المواد غير الغذائية في يوليو ارتفعت بنسبة 1.3% أيضًا، وهو ما يشير إلى حالة اقتصادية عامة في الأسواق الصينية.
وتأثرت إمدادات الفاكهة الصينية بالطقس القاسي الذي أضر بإنتاج المحاصيل هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار التفاح، وهو ما كان بمثابة أزمة عامة، لا سيما وأن الصين تعد أكبر منتج في العالم ومستهلك رئيسي للفاكهة الأساسية.
وجاءت بيانات التضخم الرسمية بعد أن أكدت الصين، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستعلق واردات المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة ردًا على التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
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وانخفضت الصادرات الأمريكية من الفواكه إلى الصين بالفعل في العام الماضي، حيث بلغت 123 مليون دولار في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، بانخفاض بمقدار النصف عن 239 مليون دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر خلال يونيو الماضي، إن الولايات المتحدة لا تزال المورد الرئيسي لنصف الجزء الشمالي الصيني بفاكهة التفاح حتى بعد إضافة تعريفة بنسبة 50% على استيرادها.
وبشكل عام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي في يوليو، وهو أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغ 2.7% خلال تقرير أجرته رويترز.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى "كابيتال إيكونوميكس": "ضعف الطلب دفع التضخم في أسعار المنتجين إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي".
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، جيث كانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يعد أهم مقاييس ربحية الشركات خلال ثلاث سنوات، مما يزيد مخاوف احتمال حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الصين والولايات المتحدة خوض معركة التعريفات الجمركية المطولة، والتي أتمت عامها الأول منذ عدة أشهر.
وفرض كلا البلدين رسومًا إضافية على مليارات الدولارات من السلع المستوردة، وأثارت التوترات المتصاعدة مخاوف الأسواق العالمية وألحقت أضرارًا بالتوقعات الاقتصادية العالمية.