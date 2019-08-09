زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

باتت الأوضاع الاقتصادية الداخلية في الصين تشير إلى احتمالية حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال المستقبل القريب، وذلك نظرًا لعدد من العوامل الاقتصادية

تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

الصين

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء في هناك خلال شهر يوليو قفزت بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث تكافح البلاد لتوفير لحوم الخنازير وسط انتشار حمى في العديد من الدول المصدرة بقارة إفريقيا. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع