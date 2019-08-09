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زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

باتت الأوضاع الاقتصادية الداخلية في الصين تشير إلى احتمالية حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال المستقبل القريب، وذلك نظرًا لعدد من العوامل الاقتصادية
تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
الصين
الصين
اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء في هناك خلال شهر يوليو قفزت بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث تكافح البلاد لتوفير لحوم الخنازير وسط انتشار حمى في العديد من الدول المصدرة بقارة إفريقيا. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع
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حريق في تركيا

سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب حدود سوريا

هزت سلسلة انفجارات مستودعا للذخيرة في بلدة الريحانية التركية، الواقعة على الحدود السورية، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن تلفزيون «NTV» المحلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية نتيجة لتلك الانفجارات، بينما تم إخلاء المنازل القريبة من المكان، كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات. ويحشد الجيش التركي، منذ أشهر، قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية».
إعصار - أرشيفية

الأرصاد الجوية الصينية تحذر من إعصار «ليكيما»

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرًا شديدًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار «ليكيما» الهائل من إقليم تشجيانج على الساحل الشرقي للبلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن يصل إعصار ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت، ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانجتسي التي تشمل شنجهاي.
رجب طيب اردوغان (2)

محكمة تركية تلغي حظر موقع إلكتروني خاص بحقوق الإنسان

قالت محامية تمثل موقعًا إلكترونيًا إخباريًا معنيًا بحقوق الإنسان في تركيا، أمس الخميس، إن الموقع اكتشف أنه تم رفعه من قائمة تضم 137 موقعًا وحسابًا على منصات التواصل الاجتماعي، حظرتها محكمة في البلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، كان موقع بيانت، الذي يتلقى تمويلا من السويد، ضمن القائمة التي حظرتها المحكمة بموجب قرار صدر في 16 يوليو، بطلب من الشرطة العسكرية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضافت «رويترز» أنه وفقا لقرار اطلعت عليه، فقد أزالت المحكمة موقع بيانت من القائمة بعد ذلك بيوم
الشرطة المكسيكية

العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الخميس، أنها عثرت على 19 جثة، بعضها مقطع الأوصال، في ولاية ميتشواكان، جنوب غرب البلاد. وقال ممثل الادعاء في الولاية للصحفيين، إنه عثر على الجثث، ومن بينها ثلاث تعود لنساء، في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة تعرف بأنها معقل لعصابات المخدرات، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالة «رويترز» ووسائل إعلام أخرى. وذكرت صحيفة «لا فوز دي ميتشواكان» أن سبع جثث كانت معلقة على أحد الجسور، وكان بعضها شبه عار، بينما عُثر على اثنتين أخريين في مكان قريب.
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عملة-اليوان-الصيني

خفض اليوان.. أزمة جديدة تصدرها الصين لترامب

لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أمرا قابلا للخضوع إلى سيطرة الرئيس دونالد ترامب، والذي عكف على اتخاذ العديد من القرارات في هذا الملف الساخن بنفسه دون استشارة مساعديه في البيت الأبيض خلال العام الماضي. الحرب التجارية التي بدت تقترب من طريق اللا عودة، باتت الآن تخضع لسلسلة من المفاوضات السياسية التي يرغب كل طرف من خلالها في الحصول على مكاسب يمكن الاستفادة بها على المستوى السياسي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
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هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
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هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
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