جريمة

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
سرقة سيارة
سرقة سيارة
لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
وفى وقتٍ لاحق عاود السائق الاتصال بها تليفونياً، وقرر بوجود السيارة بمنطقة إمبابة بالجيزة ومساومة حائزيها له لإعادة السيارة مقابل دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه. تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن السائق وراء ارتكاب الواقعة. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، واعترف باصطناع نسخة من مفتاح
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رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
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حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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الداخلية تضبط 114 تاجر مخدرات وتنفذ 54 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما عبارة عن (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 4 طبنجات - 25 فردا محليا- 17 طلقة- 203 قطع سلاح أبيض).
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أمن الجيزة يستهدف تجار المخدرات في ناهيا

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة مهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" على مرأى ومسمع المارة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الفيديو، وتكثف رجال المباحث جهودهم بقطاع غرب الجيزة لرصد نشاط تلك البؤرة الإجرامية تمهيدا لمداهمتها وضبط القائمين عليها.
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
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سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
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لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
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