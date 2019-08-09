خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

سرقة سيارة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.

وفى وقتٍ لاحق عاود السائق الاتصال بها تليفونياً، وقرر بوجود السيارة بمنطقة إمبابة بالجيزة ومساومة حائزيها له لإعادة السيارة مقابل دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه. تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن السائق وراء ارتكاب الواقعة. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، واعترف باصطناع نسخة من مفتاح