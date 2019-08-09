رياضة

6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
نيمار
نيمار
وجه ريال مدريد بوصلته تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في التعاقد بشكل أساسي مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أن الريال لا يثق بإمكانية ضمه قبل أن يتبقى في عقده عام واحد فقط، وذلك في شهر يونيو من عام 2022، ومن ثم لا يزال هناك موسمان قبل إتمام التعاقد مع مبابي، ومن الممكن أن يجدد سان جيرمان عقد مهاجمه ويزيد من صعوبة الأمر أمام الفريق الملكي، وعلى الجانب الآخر، هل يرغب زين الدين زيدان في ضم نيمار؟
كانت رغبة زيدان الأولى هي التعاقد مع بول بوجبا، والآن سيتسبب وصول نيمار -إن تم- في صداع في رأس المدرب الفرنسي، إذ سيجبره ذلك على تغيير مركز نجمه البلجيكي إيدين هازارد. وبالنسبة للاعبين غير الأوروبيين، لا توجد مشكلة عند ريال مدريد حيث يملك 3 لاعبين فقط هم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو إضافة إلى رودريجو. وعند
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
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نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".
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ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
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