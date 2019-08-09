6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

نيمار

وجه ريال مدريد بوصلته تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في التعاقد بشكل أساسي مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أن الريال لا يثق بإمكانية ضمه قبل أن يتبقى في عقده عام واحد فقط، وذلك في شهر يونيو من عام 2022، ومن ثم لا يزال هناك موسمان قبل إتمام التعاقد مع مبابي، ومن الممكن أن يجدد سان جيرمان عقد مهاجمه ويزيد من صعوبة الأمر أمام الفريق الملكي، وعلى الجانب الآخر، هل يرغب زين الدين زيدان في ضم نيمار؟

كانت رغبة زيدان الأولى هي التعاقد مع بول بوجبا، والآن سيتسبب وصول نيمار -إن تم- في صداع في رأس المدرب الفرنسي، إذ سيجبره ذلك على تغيير مركز نجمه البلجيكي إيدين هازارد. وبالنسبة للاعبين غير الأوروبيين، لا توجد مشكلة عند ريال مدريد حيث يملك 3 لاعبين فقط هم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو إضافة إلى رودريجو. وعند

كانت رغبة زيدان الأولى هي التعاقد مع بول بوجبا، والآن سيتسبب وصول نيمار -إن تم- في صداع في رأس المدرب الفرنسي، إذ سيجبره ذلك على تغيير مركز نجمه البلجيكي إيدين هازارد.



وبالنسبة للاعبين غير الأوروبيين، لا توجد مشكلة عند ريال مدريد حيث يملك 3 لاعبين فقط هم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو إضافة إلى رودريجو.



وعند وصول نيمار إلى ريال مدريد، لن يؤثر ذلك فى حملة الفريق نحو التعاقد مع متوسط ميدان، حيث يعمل الريال بقوة على ضم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس.



ويتحصل نيمار مع باريس سان جيرمان على أجر سنوي يصل إلى 37 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيتسبب في أزمة بغرف خلع الملابس في الريال إن حصل على مثله على أقل تقدير.