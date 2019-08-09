سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

روميلو لوكاكو

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".

وأردف سولسكاير: "لوكاكو يملك إحصائيات مميزة وهو أحد أفضل مهاجمي العالم عندما تريد أن تلعب بهذه النوعية من المهاجمين، إلا أنني أثق تماما أننا سنسجل أهدافا أكثر من خلال مارسيال وراشفورد وجيمس ولينجارد، كما أن وجود مهاجم آخر في الفريق كان ليعوق طريق تطور ميسون جرينوود الذي سيلعب كثيرا هذا الموسم، وعندما

وأردف سولسكاير: "لوكاكو يملك إحصائيات مميزة وهو أحد أفضل مهاجمي العالم عندما تريد أن تلعب بهذه النوعية من المهاجمين، إلا أنني أثق تماما أننا سنسجل أهدافا أكثر من خلال مارسيال وراشفورد وجيمس ولينجارد، كما أن وجود مهاجم آخر في الفريق كان ليعوق طريق تطور ميسون جرينوود الذي سيلعب كثيرا هذا الموسم، وعندما يلعب سيسجل الأهداف".



وعن هجوم جاري نيفيل على لوكاكو واتهامه إياه بأنه ليس محترفا قال سولسكاير: "لطالما كانت لديّ علاقة جيدة مع لوكاكو فهو منفتح وصادق، لقد تحدثنا مع بعضنا بعضا بصراحة، وبصدق ليست هناك أي مشكلة بيني وبين روم، ولكننا الآن واضحون، والموجودون هنا نحن سعداء بهم".



وانضم روميلو لوكاكو بشكل رسمي إلى إنتر ميلان، أمس الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2024، في صفقة تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 75 مليون يورو.

