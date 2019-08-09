رياضة

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
وأردف سولسكاير: "لوكاكو يملك إحصائيات مميزة وهو أحد أفضل مهاجمي العالم عندما تريد أن تلعب بهذه النوعية من المهاجمين، إلا أنني أثق تماما أننا سنسجل أهدافا أكثر من خلال مارسيال وراشفورد وجيمس ولينجارد، كما أن وجود مهاجم آخر في الفريق كان ليعوق طريق تطور ميسون جرينوود الذي سيلعب كثيرا هذا الموسم، وعندما
اقرأ المزيد
كلوب (2)

كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
نيمار

6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

وجه ريال مدريد بوصلته تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في التعاقد بشكل أساسي مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أن الريال لا يثق بإمكانية ضمه قبل أن يتبقى في عقده عام واحد فقط، وذلك في شهر يونيو من عام 2022، ومن ثم لا يزال هناك موسمان قبل إتمام التعاقد مع مبابي، ومن الممكن أن يجدد سان جيرمان عقد مهاجمه ويزيد من صعوبة الأمر أمام الفريق الملكي، وعلى الجانب الآخر، هل يرغب زين الدين زيدان في ضم نيمار؟
اقرأ المزيد من الأخبار
بوجبا‎

سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير: الـ«VAR» سيجعل البريميرليج أكثر عدالة

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بغلق سوق الانتقالات الصيفية بالبريميرليج، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة الشياطين الحمر أمام تشيلسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى. وقال سولسكاير: "هل تعلم أنني أعتقد أنه عندما يتم إغلاق سوق الانتقالات، فإن شعور الراحة يبدأ الآن، ويسعدني الثلاثة لاعبين الذين وقعنا معهم، ونحن نشعر بثقة كبيرة ولم أشعر بأي إحباط داخل النادي أو من الجماهير التي قابلتها، والنادي يملك أموالًا كافية لإتمام الصفقات، والأموال متوفرة عندما يتوفر اللاعبون المناسبون".
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يبحث عن استعادة هيبة مانشستر يونايتد

يحظى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بفرصة ثانية نادرة في الموسم المقبل، لكن اللاعب النرويجي السابق يعلم أنه حان الوقت لتغيير فرص أنجح أندية إنجلترا. وعندما تولى سولسكاير المسؤولية بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، عقب إقالة جوزيه مورينيو، ترك بصمته على الفور وأحدث تطورا مثيرا في نتائج الشياطين الحمر. وبالتأكيد ساعده الانتصار في 14 من 19 مباراة بجميع المسابقات من بينها الفوز التاريخي في ضيافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على اقتناص الوظيفة بشكل دائم في 28 مارس الماضي.
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org