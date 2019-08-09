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حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأضافت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر
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بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
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الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
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بعد المرحلة الرابعة.. هؤلاء خارج منظومة دعم التموين

شهدت الفترة الماضية سلسلة من المراحل التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وبدأ الأمر بإعلان إضافة المواليد الجدد ثم تنقية البطاقات المكررة، وكذلك حذف الحاصلين على أكثر من بطاقة وغيرهم، ثم تلا ذلك تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وعدد من الجهات المختصة لدراسة معايير محددة للحصول على الدعم التموينى، وتتابعت المراحل المرتبطة بتقييم المستحقين للدعم التموينى، وترتب على ذلك حذف آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية.
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التموين تكشف حقيقة حذف المواطنين من البطاقات عشوائيًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التموين, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تسريح العاملين ورفع دعم الخبز.. الحكومة تنفي 9 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون، ورفع الدعم عن الخبز نهائيًا، ورفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفت ما تردد عن إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات واقتراض شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
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رفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيها.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
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