حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

بطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر



وأضافت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً خلال الدفعة الأولى، لتعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، لافتةً إلى أن إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم مستمرين دائماً.







