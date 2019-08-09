رياضة

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
بوكيتينيو
بوكيتينيو
علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
وقال بوكيتينيو في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "سعيد جدا بصفقات هذا الصيف، أعتقد أننا سنحقق ما نريده من خلال اللاعبين المنضمين حديثا". وأكمل: "أعتقد أنه حان الوقت لنضيف لاعبين جددا إلى الفريق لدعم صفوفنا وخلق الإثارة لدى الجماهير. هذا الموسم سيكون مختلفا فسنبدأ فى ملعبنا الجديد
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