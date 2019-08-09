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منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أهمية الاستثمارات الصينية في مصر، وأنها تعكس الثقة المتزايدة بمناخ الاستثمار، وتسهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
اجتماع وزير الاتصالات في شاومي
اجتماع وزير الاتصالات في شاومي
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، موضحا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هذه الفرص الاستثمارية تأتي من خلال إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة القائمة على محورين، هما تحقيق التحول
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خليها-تصدى (4)

غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
بيان-اعلامي (1)

تفاصيل اتفاقية «المصرية للاتصالات» مع هواوي في الصين

على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية، بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب تكنولوجي ومعمل إبداع يُمكن مبتكري التطبيقات من إجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.
زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
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زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
وزير الاتصالات خلال منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين (2)

طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
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