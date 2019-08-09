منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أهمية الاستثمارات الصينية في مصر، وأنها تعكس الثقة المتزايدة بمناخ الاستثمار، وتسهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، موضحا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هذه الفرص الاستثمارية تأتي من خلال إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة القائمة على محورين، هما تحقيق التحول

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، موضحا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هذه الفرص الاستثمارية تأتي من خلال إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة القائمة على محورين، هما تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وبناء رأس المال البشري في مصر.

وجاءت زيارة الوزير لمقر شركة شاومي على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، والذي عقد في الصين في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.

وقال أليكس شانغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، إن شاومي هي شركة إنترنت بها هواتف وأجهزة ذكية متصلة بمنصة إنترنت الأشياء، وتوجد في أكثر من 80 سوقًا على مستوى العالم، موضحا أن مصر تعد سوقا واعدة بالنسبة للشركة مع الأعداد الكبيرة للمستهلكين والقدرة على الوصول لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير المزيد من المبادرات الإيجابية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والتي ستؤدي إلى تحول هائل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأضاف شانغ أنه في غضون تسع سنوات فقط، وبدعم من محبي ومستخدمي منتجات شاومي، أمكننا متابعة تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، مشيرا إلى أن شاومي تتطلع إلى المزيد من الشراكة العالمية من أجل تحقيق ذلك. ومن خلال تبنّى شعار "الابتكار للجميع"، تلتزم شاومي بجلب المزيد من المنتجات الجديدة بأسعار تنافسية لتمكين الجميع في العالم من الاستمتاع بحياة أفضل من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

يذكر أن شاومى حققت إيرادات بلغت 26 مليارا و443 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، وصافي ربح بلغ 2 مليار و49 مليونا و100 ألف دولار أمريكي في السنة المالية السابقة.

عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءً مع مسؤولي شركة "بي أو إي" BOE العاملة في مجال تقنية إنترنت الأشياء وتصنيع لوحات العرض الذكية، وتناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا كبيرا من مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.





كما شهد بحث التعاون في مجال صناعة الإلكترونيات في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الإلكتروني.



كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع كو تشينغ، عميد كلية الإلكترونيات وهندسة المعلومات بمعهد هاربين للتكنولوجيا؛ لبحث تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال تصميم البرامج التدريبية والتعاون في مجال بناء القدرات، الذي يعد أولوية في إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المدربة على أحدث التقنيات العالمية، وبما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حضر اللقاءات الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة جلستان رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى إلى الصين خلال الفترة من 5 حتى 9 أغسطس للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس (البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا).