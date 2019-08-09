جريمة

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة المركز، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل المدعو «تامر حلمي»، عامل، بمنتصف العقد الثالث من العمر. وتبين
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انقلاب ميكروباص

إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
قوات-الشرطة (2)

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
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مطاردة- امنيه

مقتل مسجل وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

قُتل مسجل خطر، بينما ألقى القبض على آخرين في أثناء مطاردة بينهم وبين قوة الشرطة بالقناطر الخيرية بمنطقة جزيرة الشعير، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر العام. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية بأنه في أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا في إحدى السيارات الملاكي الآتية في مواجهتهم فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والاطلاع على ترخيصها، إلا أن قائد السيارة سارع بالعودة بالسيارة إلى الخلف في محاولة للهرب، ثم تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.
زجاجات-مولوتوف

حبس عامل حرق ابنة شقيقه بمولوتوف في مشاجرة مع والدها

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابة طفلة شقيقه، البالغة أربع سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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