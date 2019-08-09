خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

حريق - أرشيفية

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة المركز، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل المدعو «تامر حلمي»، عامل، بمنتصف العقد الثالث من العمر. وتبين