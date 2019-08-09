إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

صورة أرشيفية

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.

وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الحادث تبين انقلاب السيارة رقم 50620 أجرة أسيوط، بحري مدخل المركز بنحو 20 كيلو، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن وفشل السائق في السيطرة على عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة 24 شخصا بينهم 7 أشقاء، و10 أطفال منهم رضيع، والجميع من مركز البداري بمحافظة أسيوط. جرى نقل جميع المصابين