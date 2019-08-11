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فرِّق بين حب الشباب والبثور.. وعالجهما في العيد

يكمن الفرق بين حب الشباب والبثور في أن حب الشباب هو مرض أو حالة جلدية شائعة تؤثر فى بصيلات الشعر والغدد الدهنية، بينما البثور هي أحد أعراضه
تحرير:أمنية مراد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
حب الشباب
حب الشباب
ترتبط المسام تحت الجلد بالغدد التي تصنع مادة دهنية تعرف باسم الزهم، وترتبط الغدد والمسام بقناة تعرف باسم البصيلة التي يخرج منها شعر رقيق ينمو على سطح الجلد. عندما تتجمع الزهم وخلايا الجلد الميتة فإنها تسد المسام وتسبب هذه البكتيريا الموجودة في المكونات التهابا؛ ما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء كأحد أعراض حب الشباب، وفي أول أيام عيد الأضحى نساعدك في استغلال إجازة العيد للتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى حب الشباب، ومجموعة من النصائح التي تساعدك فى تقليل حب الشباب والبثور المصاحبة له أو التخلص منها.
أسباب ظهور البثور: إذا نظرت إلى وجهك في المرآة فيمكنك رؤية ثقوب صغيرة في بشرتك تسمى المسام وداخل المسام ستجدين الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا. هذه الأشياء طبيعية، والزيت يساعد بشرتك كثيرًا، وفي مرحلة البلوغ يبدأ جسمك في التغير في نواحٍ كثيرة، حيث إن بشرتك تبدأ في صنع الكثير من الزيت ثم تصل الزيوت
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المعدلات المرتفعة من الكوليسترول تزيد من الخرف

توجد عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم، بعضها تسهل السيطرة عليه؛ مثل قلة النشاط البدني والوزن الزائد، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة وغني بكميات كبيرة من اللحوم، وعلى الجانب الآخر، توجد عوامل ليست تحت السيطرة؛ مثل العوامل الوراثية، كما أن التدخين من العوامل المؤثرة بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الجيد، وآخر ما جاءت به الدراسات أن ارتفاع معدلات الكوليسترول يزيد من الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف، نقلا عن "daily mail".
زيت-الفلفل-الأسود

جرب زيت الفلفل الأسود.. يساعدك في الإقلاع عن التدخين

الفلفل الأسود من التوابل المهمة داخل المطبخ لإعطاء نكهة مميزة للطعام، ولكن ماذا عن الزيت؟ مثل الزيوت العطرية الأخرى فإن زيت الفلفل الأسود يحمل مجموعة من الفوائد، حيث يتم استخراجه من الفلفل عن طريق التقطير بالبخار والحصول عليه في شكل مركز. زيت الفلفل الأسود هو أحد مضادات الأكسدة والمطهرات للجهاز الهضمي التي يمكنك استخدامها موضعيا، من خلال الاستنشاق، أو إضافته إلى الأطعمة لجني فوائده العديدة، وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام زيت الفلفل الأسود الثمين، الذي قد لا يعرفه بعضنا، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
الاجهاد

قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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