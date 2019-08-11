فرِّق بين حب الشباب والبثور.. وعالجهما في العيد

يكمن الفرق بين حب الشباب والبثور في أن حب الشباب هو مرض أو حالة جلدية شائعة تؤثر فى بصيلات الشعر والغدد الدهنية، بينما البثور هي أحد أعراضه
ترتبط المسام تحت الجلد بالغدد التي تصنع مادة دهنية تعرف باسم الزهم، وترتبط الغدد والمسام بقناة تعرف باسم البصيلة التي يخرج منها شعر رقيق ينمو على سطح الجلد. عندما تتجمع الزهم وخلايا الجلد الميتة فإنها تسد المسام وتسبب هذه البكتيريا الموجودة في المكونات التهابا؛ ما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء كأحد أعراض حب الشباب، وفي أول أيام عيد الأضحى نساعدك في استغلال إجازة العيد للتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى حب الشباب، ومجموعة من النصائح التي تساعدك فى تقليل حب الشباب والبثور المصاحبة له أو التخلص منها.
أسباب ظهور البثور:
إذا نظرت إلى وجهك في المرآة فيمكنك رؤية ثقوب صغيرة في بشرتك تسمى المسام وداخل المسام ستجدين الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا. هذه الأشياء طبيعية، والزيت يساعد بشرتك كثيرًا، وفي مرحلة البلوغ يبدأ جسمك في التغير في نواحٍ كثيرة، حيث إن بشرتك تبدأ في صنع الكثير من الزيت ثم تصل الزيوت
أسباب ظهور البثور:
إذا نظرت إلى وجهك في المرآة فيمكنك رؤية ثقوب صغيرة في بشرتك تسمى المسام وداخل المسام ستجدين الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا. هذه الأشياء طبيعية، والزيت يساعد بشرتك كثيرًا، وفي مرحلة البلوغ يبدأ جسمك في التغير في نواحٍ كثيرة، حيث إن بشرتك تبدأ في صنع الكثير من الزيت ثم تصل الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا إلى المسام وتقوم بسدها مسببةً ظهور البثور، وهي أحد أعراض حب الشباب.
أسباب حب الشباب:
بينما لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لحب الشباب فقد تبين أن بعض الأشياء يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تزايده؛ مثل:
التغيرات الهرمونية مثل البلوغ والحمل والدورة الشهرية.
الضغط على البثور الموجودة.
تنظيف أو تقشير البشرة بقوة شديدة.
الرطوبة العالية.
مستحضرات التجميل مثل المنتجات القائمة على الزيوت، كواقي الشمس ومنتجات الشعر.
بعض الأدوية مثل الستيرويدات.
ووفقا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام والجلد، فإن المعتقدات الشائعة التي تشير إلى أن الإجهاد وعدم نظافة الجلد يسببان حب الشباب غير صحيحة، كما أن الأطعمة الدهنية والشوكولاتة لا تسببان حب الشباب عند غالبية الناس، ولكنهما تزيدانه سوءًا. يهمك أن تعرف.. علاجات منزلية لتنظيف البشرة
أعراض حب الشباب:
يمكن أن تشير بعض الأعراض إلى أنواع مختلفة من حب الشباب، وتشمل:
الرؤوس السوداء: مسام مسدودة على سطح الجلد.
البثور البيضاء: مسام مسدودة تحت سطح الجلد.
حطاطات: نتوءات صغيرة حمراء أو وردية.
بثور: حطاطات مع صديد على القمة.
العقيدات: كتل كبيرة مؤلمة في عمق سطح الجلد.
الخراجات: كتل مؤلمة مليئة بالقيح تحت سطح الجلد.
علاج حب الشباب:
يصف أطباء الأمراض الجلدية عادة "ريتينويد" موضعيا لعلاج حب الشباب؛ مثل تريتينوين أو أدابالين.
قد تعتمد أي وصفات أو توصيات أخرى على نوع علاج حب الشباب، ففي بعض الأحيان يوصى باستخدام الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل "أدابالين، البنزويل بيروكسايد، حمض الساليسيليك" بالإضافة إلى الرتينويدات الموضعية، وتشمل المضادات الحيوية مثل "الكليندامايسين الموضعية، حمض الأزيليك"، بينما الأدوية عن طريق الفم التي يشيع استخدامها لعلاج حب الشباب، تشمل العوامل المضادة للأندروجين، مثل المضادات الحيوية، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم، وأيسوتريتينوين، وقد يوصي طبيب الجلدية أيضا بالعلاج مع الدواء أو بمفرده، مثل التقشير الكيميائي أو العلاج بالضوء؛ مثل العلاج الضوئي أو العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL).
منع ظهور حب الشباب:
هناك العديد من خطوات الرعاية الذاتية التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع حب الشباب أو الشفاء والسيطرة على حب الشباب. وفي ما يلي بعض المحاولات:
- غسل الوجه بالماء الدافئ وغسول الوجه المعتاد.
- استخدام منتجات الشعر غير الدهنية، وواقي الشمس، ومستحضرات التجميل غير الدهنية.
- تجنب الضغط على البثور.
- تجنب لمس وجهك بيديك وهاتفك وشعرك.
- الحفاظ على نظام غذائي صحي وتجنب منتجات الألبان والمنتجات السكرية أو الدهنية.