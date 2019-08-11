فرِّق بين حب الشباب والبثور.. وعالجهما في العيد

يكمن الفرق بين حب الشباب والبثور في أن حب الشباب هو مرض أو حالة جلدية شائعة تؤثر فى بصيلات الشعر والغدد الدهنية، بينما البثور هي أحد أعراضه

تحرير:أمنية مراد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

حب الشباب

ترتبط المسام تحت الجلد بالغدد التي تصنع مادة دهنية تعرف باسم الزهم، وترتبط الغدد والمسام بقناة تعرف باسم البصيلة التي يخرج منها شعر رقيق ينمو على سطح الجلد. عندما تتجمع الزهم وخلايا الجلد الميتة فإنها تسد المسام وتسبب هذه البكتيريا الموجودة في المكونات التهابا؛ ما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء كأحد أعراض حب الشباب، وفي أول أيام عيد الأضحى نساعدك في استغلال إجازة العيد للتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى حب الشباب، ومجموعة من النصائح التي تساعدك فى تقليل حب الشباب والبثور المصاحبة له أو التخلص منها.

أسباب ظهور البثور: إذا نظرت إلى وجهك في المرآة فيمكنك رؤية ثقوب صغيرة في بشرتك تسمى المسام وداخل المسام ستجدين الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا. هذه الأشياء طبيعية، والزيت يساعد بشرتك كثيرًا، وفي مرحلة البلوغ يبدأ جسمك في التغير في نواحٍ كثيرة، حيث إن بشرتك تبدأ في صنع الكثير من الزيت ثم تصل الزيوت