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بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
ترميم معهد الأورام   وأكدت الوزراة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً
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بطاقات-تموين

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
سرطان-البنكرياس

الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
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عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

الأزهر ينعي ضحايا حادث معهد الأورام

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمنطقة المنيل، وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء. وكان محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، قد شهد انفجارا مدويا، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
آثار حريق المنيل

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
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