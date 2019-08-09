كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

الموسم الجديد دائما ما يكون فرصة وأعتقد أن الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول ونحن بحاجة إلى أن نكون أقوى وأكثر تركيزا وأكثر ذكاء وأكثر التزاما

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

يورجن كلوب

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال يورجن كلوب للموقع الرسمي لناديه: "الموسم الجديد دائمًا ما يكون فرصة. أعتقد أن هذا الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول. كفريق، نعلم أن لدينا الفرصة لنكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي. هذا يعجبني كرة القدم. بغض النظر عما حدث قبل أن تعرف أن هناك تحديات جديدة وذكريات جديدة