رياضة

كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

الموسم الجديد دائما ما يكون فرصة وأعتقد أن الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول ونحن بحاجة إلى أن نكون أقوى وأكثر تركيزا وأكثر ذكاء وأكثر التزاما
٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
وقال يورجن كلوب للموقع الرسمي لناديه: "الموسم الجديد دائمًا ما يكون فرصة. أعتقد أن هذا الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول. كفريق، نعلم أن لدينا الفرصة لنكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي. هذا يعجبني كرة القدم. بغض النظر عما حدث قبل أن تعرف أن هناك تحديات جديدة وذكريات جديدة
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
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سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
نيمار

6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

وجه ريال مدريد بوصلته تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في التعاقد بشكل أساسي مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أن الريال لا يثق بإمكانية ضمه قبل أن يتبقى في عقده عام واحد فقط، وذلك في شهر يونيو من عام 2022، ومن ثم لا يزال هناك موسمان قبل إتمام التعاقد مع مبابي، ومن الممكن أن يجدد سان جيرمان عقد مهاجمه ويزيد من صعوبة الأمر أمام الفريق الملكي، وعلى الجانب الآخر، هل يرغب زين الدين زيدان في ضم نيمار؟
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مانشستر-سيتي

رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه حتى 2023

مدد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقد لاعب وسطه الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان، لثلاث سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للسيتيزنز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة. وكان جوندوجان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب جوارديولا فور قدومه إلى مانشستر سيتي عام 2016، آتيا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة كلفت النادي الأزرق 20 مليون جنيه إسترليني، ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاما، دورا مهما في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي.
يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
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