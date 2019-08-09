كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا
الموسم الجديد دائما ما يكون فرصة وأعتقد أن الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول ونحن بحاجة إلى أن نكون أقوى وأكثر تركيزا وأكثر ذكاء وأكثر التزاما
٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
يورجن كلوب
يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها.
ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
وقال يورجن كلوب للموقع الرسمي لناديه: "الموسم الجديد دائمًا ما يكون فرصة. أعتقد أن هذا الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول. كفريق، نعلم أن لدينا الفرصة لنكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي. هذا يعجبني كرة القدم. بغض النظر عما حدث قبل أن تعرف أن هناك تحديات جديدة وذكريات جديدة
وقال يورجن كلوب للموقع الرسمي لناديه: "الموسم الجديد دائمًا ما يكون فرصة. أعتقد أن هذا الموسم القادم يقدم أفضل نوع من الفرص لنا جميعًا في ليفربول. كفريق، نعلم أن لدينا الفرصة لنكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي. هذا يعجبني كرة القدم. بغض النظر عما حدث قبل أن تعرف أن هناك تحديات جديدة وذكريات جديدة يجب القيام بها".
وواصل مدرب ليفربول: "هذا الفريق، بما أنني محظوظ بما فيه الكفاية لقيادته، كان يدور حول التقدم الجماعي والفردي. إنهم يعرفون أن الوقوف لا يزال يعني أنك تتراجع بالفعل. الدوري الإنجليزي الممتاز والكؤوس المحلية وأوروبا، جميع منافسينا سيتقدمون إلى الأمام، خطواتنا يمكن ويجب أن تكون أكبر إذا أردنا تحقيقها".
واستكمل يورجن كلوب: "أسمع الكلمات في كثير من الأحيان، بعد موسم مثلما كنا للتو، حول مدى صعوبة أو مدى أهمية المنافسة مرة أخرى". أنا لا أحب المشاعر، نحن بحاجة إلى أن نكون أقوى وأكثر تركيزًا وأكثر ذكاءً وأكثر التزامًا. ربما كان هناك تغيير طفيف في الشعور: "تحسن مرة أخرى"، وربما "تقدم مرة أخرى".
وأضاف مدرب ليفربول: "هذا ما أعرفه على وجه اليقين: سيكون هذا الموسم هو الأصعب والأكثر تحديًا الذي سنواجهه جميعًا، وذلك بسبب الجودة التي نتنافس معها. ابتداءً من الليلة، نواجه لاعبين بارزين، بقيادة مدربين رائعين. لكن التحدي يجعله أمرًا مرضيًا للغاية وممتعًا للغاية. لا ننسى أبداً ما نتشارك فيه جميعًا؛ إنه يتعلق بالطاقة والبهجة، إنه يتعلق بالتجارب المشتركة".
وأردف يورجن كلوب: "هناك الكثير في العالم الخارجي لا يجب الاستمتاع به في الوقت الحالي، هناك الكثير مما يثير الانقسام؛ كرة القدم في أفضل حالاتها هي الترياق لهذا، على الرغم من أننا نعرف أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون فترة راحة قصيرة فقط".
وتابع مدرب ليفربول: "توفر كرة القدم الفرصة للأشخاص من جميع الخلفيات وجميع المجتمعات للالتقاء والتركيز على تحقيق شيء مدهش من خلال الجهد الجماعي. الجميع -من اللاعبين إلى الموظفين إلى المشجعين- يشاركون بالتساوي في اللحظة السعيدة من هدف أو فوز".
وواصل يورجن كلوب: "يمكننا جميعًا أن نختبر الوفاء الذي يأتي من مساعدة بعضنا البعض. يدعم المشجعون الطاقة للاعبين من خلال الأجواء ويعطي اللاعبون الطاقة مرة أخرى من خلال التزامهم والمشاريع. الجميع يساهم ويستفيد. هذه هي القيم التي ستشكل موسمنا. إذا نظرنا جميعًا إلى مواصلة هذه العلاقة -مجتمع كبير واحد، كلنا نتعاون لمساعدة الفريق على تحقيقه- عندها يمكننا الاستمتاع بلحظات خاصة مرة أخرى على ما أعتقد".
كما وجه كلوب رسالة قائلا: "إذا كان لدي رسالة واحدة للموسم المقبل، إلى كل من يهتم بهذا النادي المدهش، فهو أننا على استعداد لبعض الأوقات الرائعة إذا كنا على استعداد للعمل معًا لتحقيق ذلك. يمكننا أن نبقى معًا في جميع الأوقات إذا كنا نريد ذلك بهذه الطريقة، الأوقات الجيدة والسيئة. بصفتنا الفريق والإدارة واللاعبين، نعرف ما هي مسؤولياتنا ونحن جائعون ومتشوقون لتقديم المزيد".
واختتم مدرب ليفربول حديثه: "نحن نعلم أن مشجعينا سيكونون مثل الرياح في ظهورنا يدفعونا للتقدم. والباقي يدور حول الرحلة والتأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا. نعود هذا المساء إلى ملعب أنفيلد، موطننا. دعونا نعتز به في كل لحظة نمتلكها في هذا المكان الخاص معًا ونركز باهتمام تام على هذه المباراة ونقدم كل ما لدينا للفوز، ثم نستمتع بهذا الشعور معًا".