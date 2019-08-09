السعودية: تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال إذا أخر صرف الأجور

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

ريال سعودي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي. وقال هيثم سعد الدين المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.

وأضاف أنه جرى تلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 آلاف ريال، حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية