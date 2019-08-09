بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

حاولت العديد من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، دخول مجالات مختلفة، ربما لم تكن ذات صلة تمامًا بوسائل النقل أو التكنولوجيا

تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

سوسيس فولكس فاجن

على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء. وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، مجموعة من الشركات المصنعة التي لم تكتفِ بهذا المجال ودخلت في العديد من الصناعات الأخرى في العديد من الأسواق العالمية على مدى تاريخها الطويل. طائرات هوندا لم تكتف شركة هوندا اليابانية العملاقة بالتطوير المستمر في مجالات تصنيع السيارات