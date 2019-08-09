بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

حاولت العديد من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، دخول مجالات مختلفة، ربما لم تكن ذات صلة تمامًا بوسائل النقل أو التكنولوجيا
على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء.
وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، مجموعة من الشركات المصنعة التي لم تكتفِ بهذا المجال ودخلت في العديد من الصناعات الأخرى في العديد من الأسواق العالمية على مدى تاريخها الطويل.
طائرات هوندا
لم تكتف شركة هوندا اليابانية العملاقة بالتطوير المستمر في مجالات تصنيع السيارات
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، مجموعة من الشركات المصنعة التي لم تكتفِ بهذا المجال ودخلت في العديد من الصناعات الأخرى في العديد من الأسواق العالمية على مدى تاريخها الطويل.
طائرات هوندا
لم تكتف شركة هوندا اليابانية العملاقة بالتطوير المستمر في مجالات تصنيع السيارات بالأسواق العالمية، بل ذهبت أيضا إلى تكنولوجيا الطائرات، التي استطاعت أن تقدم فيها تقنيات متطورة على مستوى التنقل، كان أبرزها في طائرة HA-420، التي تم عرضها في العديد من الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، كما خصصت موقعا إلكترونيا عالميا لبيع تلك الطائرات.
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أدوات الطهي من بيجو
قد يبدو من المنطقي أن ترتبط بعض الشركات العالمية المُصنعة للسيارات بمجالات تتعلق بتكنولوجيا التنقل؛ مثل الصواريخ والقطارات، وغيرهما من المجالات، إلا أن شركة بيجو الفرنسية خرجت عن المألوف عندما حاولت القيام بتصنيع بعض الأدوات الخاصة بالمطبخ؛ مثل مطاحن الفلفل والقهوة وحاويات الملح، وهو المجال الذي يبدو بعيدا للغاية عن صناعة السيارات.
منازل تويوتا
على الرغم من تفوقها الكبير على مستوى صناعة السيارات في الأسواق العالمية، لم تكتفِ الشركة اليابانية العملاقة بذلك، بل دخلت في العديد من المجالات الأخرى، وعلى رأسها الإنشاءات، حيث أقامت مجمعات سكنية في اليابان على أعلى مستوى من التكنولوجيا، الأمر الذي دعمته الشركة العالمية بمزيد من التطوير خلال السنوات الماضية تحت شعار "بيت تويوتا".
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سوسيس فولكس فاجن
لا يمكن إغفال مدى التطور الضخم الذي أضافته الشركة الألمانية للعديد من السيارات التي أصدرتها في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الغريب هو أنها دخلت في صناعة الأطعمة، حيث أقدمت على تصنيع السوسيس وتوريده للعديد من التجار على مستوى العالم، مستغلةً تكنولوجيا التصنيع المتطورة التي راهنت عليها الشركة الألمانية العملاقة في العديد من الأسواق العالمية على مدى تاريخها الطويل.
مصاعد ميتسوبيشي
دخلت الشركة اليابانية العملاقة في العديد من الصناعات، إلا أنها أسهمت في تلك المجالات بنفس القدر الذي قدمته في السيارات، حيث استطاعت بالأخص في مجال المصاعد أن تحقق تطويرا كبيرا على مستوى الأمان والسلامة والتكنولوجيا المستخدمة.
وبخلاف المصاعد، كان لميتسوبيشي أيضًا إسهامات مختلفة على مستوى الصناعات الأخرى؛ مثل الكمبيوتر وغيره من المجالات التكنولوجية المتطورة.
قلب صناعي من جنرال موتورز
دخلت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات بالمقام الرئيسي في عدد من الصناعات المتعلقة بالتنقل؛ مثل القطارات والمحركات بمختلف أنواعها، إلا أن المفاجأة كانت عندما دخلت المجالات الطبية، التي استطاعت خلالها تقديم نموذج لقلب صناعي.
وكانت الفكرة التي قدمتها الشركة الأمريكية العملاقة هي الأساس الذي تم استخدامه طبيا في العديد من العمليات الجراحية الخاصة بالقلب، والتي أفادت البشر بشكل عام كثيرا.