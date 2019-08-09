وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلى والمنتخب الأولمبي

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

صلاح محسن

توفي، اليوم الجمعة، والد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لفريق كرة القدم بالأهلى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، وقامت أسرته بدفنه عقب صلاة الجمعة في مسقط رأسه بعزبة حكيم في قرية "طاروط" بالزقازيق في محافظة الشرقية. ولم يتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة الأهلى واطلع برة، فى ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام بعد غد الأحد على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وتم الاتفاق مع الطرف السوداني على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.

وتم قيد اللاعب مؤخرا ضمن القائمة الإفريقية التى ضمت 26 لاعبا، وهم "محمد الشناوى، شريف إكرامي، علي لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين