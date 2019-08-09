رياضة

وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلى والمنتخب الأولمبي

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
صلاح محسن
صلاح محسن
توفي، اليوم الجمعة، والد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لفريق كرة القدم بالأهلى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، وقامت أسرته بدفنه عقب صلاة الجمعة في مسقط رأسه بعزبة حكيم في قرية "طاروط" بالزقازيق في محافظة الشرقية. ولم يتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة الأهلى واطلع برة، فى ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام بعد غد الأحد على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وتم الاتفاق مع الطرف السوداني على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.
وتم قيد اللاعب مؤخرا ضمن القائمة الإفريقية التى ضمت 26 لاعبا، وهم "محمد الشناوى، شريف إكرامي، علي لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين
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منتخب مصر يحقق فوزه الثاني في مونديال اليد للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة كأس العالم على حساب نظيره منتخب تايوان في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 36-25 أي بفارق 11 نقطة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-15. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا، ولعب الفراعنة قبل هذه المباراة مواجهتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32-29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28-24).
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
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علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
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تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
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10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
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مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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